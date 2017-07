Ile Maurice: Des policiers volent au secours d'une demoiselle en détresse

Ils font honneur à l'uniforme bleu. Alors que les policiers sont souvent critiqués, eux, ont fait briller leur insigne. Les constables Jaikoomar Langtoo et Ravi Mewa se sont démarqués.

Oui, certains diront qu'ils n'ont fait que leur devoir, ce pour quoi ils sont payés, qu'il ne faudrait pas en faire tout un plat. Pramada, elle, est d'avis qu'ils ont fait preuve d'humanité, tout simplement.

Leur initiative, qui mérite d'être saluée, remonte à quelques semaines. Jaikoomar Langtoo et Ravi Mewa, de l'Emergency Response Service Division (ERS) de Terre-Rouge étaient en patrouille, comme à l'accoutumée. La journée était plutôt calme, jusqu'au moment où ils ont été approchés par une jeune fille, affolée, à proximité d'un arrêt d'autobus, à Le Hochet.

Pramada venait tout juste de descendre de l'autobus et elle s'est rendue compte, après coup, qu'elle y a laissé son porte-monnaie. Le véhicule était déjà loin... Sans le sou, sans carte bancaire et carte d'identité, perdue, la jeune fille ne sait plus à quel saint se vouer. C'est là qu'elle a aperçu les policiers. Et, ni une ni deux, toutes sirènes dehors, les policiers ont pris l'autobus en filature, avec Pramada sur le siège arrière...

«Il n'y avait pas à réfléchir. Il fallait juste que cette fille retrouve son porte-monnaie», expliquent- ils. Pas le temps d'aller à la station de police pour remplir la paperasse. Au diable les procédures administratives. «Nous devions agir rapidement car le bus n'allait pas nous attendre», souligne Ravi Mewa.

S'ensuit alors une course digne du film Speed pour essayer de rattraper l'autobus, qui filait à toute allure en direction de Goodlands. Les policiers essaient de l'intercepter à la gare sise près de l'hôpital de Pamplemousses mais en vain. Mais il en fallait bien plus pour décourager les deux policiers. «Le bus avait déjà quitté Pamplemousses et nous avons continué notre course-poursuite.» C'est à Plaine-des- Papayes, qu'ils ont pu le rattraper. «Nous avons fait signe au chauffeur afin qu'il se gare», relate Jaikoomar Langtoo.

Une fois dans le bus, Pramada s'est précipitée vers le siège qu'elle occupait lors du trajet Gare du Nord-Le Hochet. Visiblement, c'était son jour de chance. Son portefeuille était là, sous le siège... Et, parce qu'ils tenaient à bien faire les choses jusqu'au bout, ils ont tenu à raccompagner Pramada jusqu'à Terre- Rouge, où elle allait rendre visite à des proches.

Pour leur dire merci, Pramada a tenu à publier un message sur . "I would like to, sincerely, thank Mr Langtoo and Mr Mewa of the ERS Terre Rouge-Montagne Longue division for their quick problem solving reaction and going extra miles to retrieve my purse rather than just going to the police station and writing a few lines in the log book." Et d'ajouter : "I request everyone not to lose faith in our Police Force. There are still officers working day and night so that we can sleep in peace at home."

Le genre de chose qui fait plaisir à voir...