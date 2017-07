Maroc: Hausse du nombre de passagers à l'aéroport Nador El Aroui

Le nombre de passagers ayant transité via l'aéroport Nador El Aroui durant le premier semestre 2017 a atteint un total de 288.194 contre 266.963 durant la même période de l'année 2016, ce qui constitue une hausse de 7,95%.

Selon les données de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité par cet aéroport, entre janvier et juin 2017, se répartissent entre 146.618 arrivants et 141.576 partants, contre 134.597 arrivants et 132.366 partants durant la même période de l'année 2016.

Le plus grand nombre de passagers a été enregistré durant le mois d'avril (58.997) suivi du mois de mai (54.582) et mars (46.940), tandis que le nombre le moins important de passagers a été enregistré en février (40.300), rapporte la MAP.

En ce qui concerne le transit aérien, le nombre d'avions ayant transité via l'aéroport Nador El Aroui durant le premier semestre de l'année en cours a atteint un total de 2.598 avions contre 2.131 avions pendant la même période de l'année précédente (+21,91%)

A souligner que l'année 2016 a connu une hausse de 7,19% du nombre de passagers ayant transité par l'aéroport El Aroui, atteignant 644.980 contre 601.727 en 2015.

L'aéroport de Nador El Aroui est lié à plusieurs aéroports européens notamment des Pays-Bas (Amsterdam), d'Allemagne (Francfort, Cologne et Düsseldorf), de la Belgique (Bruxelles, Charleroi) et de France (Paris, Marseille et Montpellier).