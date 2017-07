Afrique: La France veut traiter les demandes des migrants en amont

Non. Il y en a beaucoup et de plus en plus qui viennent de pays sûrs et qui suivent les routes de migrations économiques qui nourrissent les passeurs, le grand banditisme, parfois le terrorisme.

« Il y a aujourd'hui au moment où je vous parle entre 800 000 et 1 million de femmes et d'hommes qui attendent dans les camps en Libye. Pensez-vous que ce sont 800 000 à 1 million de réfugiés demandant l'asile politique ?

En matière de demande d'asile, Emmanuel Macron veut donc agir plus tôt. Avant que les migrants n'atteignent le sol français et surtout avant qu'ils ne traversent la Méditerranée. C'est donc sur le sol africain que le chef de l'Etat français souhaite concentrer ses efforts.

« Aujourd'hui le défi de l'Europe, c'est de mieux s'organiser, c'est de mieux coopérer, mais c'est de tout faire pour là aussi se protéger et savoir accueillir celles et ceux que nous devons accueillir parce que leur vie est en danger ».

