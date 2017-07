Congo-Kinshasa: Le chef milicien Sheka devrait répondre de ses actes devant la justice, plaide le CEPADHO

Cheka est le chef de la milice Nduma Defense of Congo, un groupe armé était très actif dans le Walikale. Il est notamment accusé de viol massif de femmes dans ce territoire en fin 2010. Il était sous mandat d'arrêt délivré entre 2010 et 2011 par l'auditorat militaire.

Il rappelle que Sheka a perpétré des actes criminels au Nord-Kivu à Walikale et dans le Sud de Lubero. Il a violé, pillé, kidnappé, tué et a été auteur des exécutions sommaires et traitements inhumains et dégradants infligés aux civils.

Le chef milicien Ntabo Ntaberi Sheka devrait répondre de ses actes devant la justice congolaise, a plaidé jeudi 27 juillet, le coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix et les droits de l'homme (CEPADHO), Omar Kavota. Dans une interview à Radio Okapi, il estime que même si le chef de la milice Nduma defense of Congo (NDC) s'est volontairement rendu, il ne devrait pas bénéficier de la protection de l'Etat, à l'instar de Kyungu Mutanda Gédéon.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.