Guinée: Obbi Oularé - Le Belgo-Guinéen se rapproche de l'Antwerp

Révélé au Club de Bruges entre 2013 et 2015, Obbi Oularé tente le pari anglais dans la foulée et s'engage avec Watford en septembre 2015 contre 8 millions d'euros. Le joueur aujourd'hui âgé de 21 ans sera ensuite prêté à Zulte Waregem, sans vraiment de succès avec uniquement un seul but, et ensuite à Willem II. Son passage dans le championnat néerlandais s'est avéré plus convaincant.

L'ancien attaquant du Club de Bruges, revenu l'année passée en Belgique après son échec à Watford, rejoint comme prévu l'Antwerp. Het Laatste Nieuws annonce la confirmation de l'arrivée d'Obbi Oularé chez le Great Old. Ne manque que l'annonce officielle du club pour entériner la signature chez le promu de l'ancien attaquant du FC Bruges et de Zulte Waregem, relancé en deuxième partie de saison passée par son prêt à Willem II.

