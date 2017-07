Congo-Kinshasa: Vers une rupture entre l'Etat et l'Église en RDC?

Avec l'administration et l'économie, l'Église a toujours été, depuis l'époque coloniale, l'un des trois piliers du système en RDC. Depuis des années maintenant, elle œuvre dans les domaines de l'éducation et de la santé. Elle a par ailleurs créé les premiers résistants à la colonisation et consolidé en même temps les premiers leaders politiques congolais. L'Église catholique s'est retrouvée à plusieurs reprises au cœur du jeu politique en RDC. Mais les dernières déclarations de l'abbé Donatien Nshole qui estime que seul un soulèvement peut amener le changement ne laissent pas indifférent certains observateurs, comme le politologue Bamba Di-Lelo."Je pense qu'il le dit en toute âme et conscience. Qu'il a récolté des réactions de la population."

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.