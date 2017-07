Gambie: Barrow promet la justice pour tous dans le pays

Les risques de déstabilisation, pourtant, ne sont pas à écarter après 22 années de dictature. Yayah Jammeh a encore des partisans. Selon un rapport des services de renseignement sénégalais, plus de 300 d'entre eux seraient regroupés en Mauritanie dans le but de déstabiliser la Gambie. Adama Barrow minimise ce risque.

C'est le volet économique, qui est peut-être le plus préoccupant pour une majorité de Gambiens. Les nouvelles autorités accusent Yaya Jammeh d'avoir vidé les caisses de l'Etat avant de s'exiler. Adama Barrow rappelle que le pays ne pouvait plus couvrir qu'un mois d'importations.

Un peu plus de six mois maintenant que le président Adama Barrow est au pouvoir, un premier bilan de son action révèle une certaine déception dans la population gambienne.

