Sénégal: Législatives du 30 juillet - Une incurie qui n'honore pas le pays

Cela aurait été en RDC, au Congo-Brazzaville, en Guinée Equatoriale, au Tchad, au Cameroun, au Gabon, et dans toutes ces démocratures où bonne organisation ou pas, les élections sont de simples formalités pour légitimer les monarques au pouvoir, ça n'aurait étonné personne. Mais que le pays de la Téranga, qui fut pendant longtemps un phare de la démocratie sur un continent longtemps plongé dans les ténèbres du monolithisme politique ou de la dictature plus ou moins éclairée et qui a connu l'alternance par deux fois depuis 2000, s'illustre par ce micmac autour des documents électoraux, on aurait pas parié un rond dans la sébile d'un talibé.

Pour avoir tenté mardi de tenir, au centre-ville, une manifestation interdite par les autorités pour protester contre cette mauvaise organisation du scrutin et le retard dans la distribution des nouvelles cartes, Wade et ses camarades ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène.

Avec cette décision des Sages, la légalité est donc sauve pour Macky Sall. Mais en décidant de changer les règles du jeu en plein match, les autorités judiciaires jettent quelque peu le discrédit sur un scrutin qui sentait déjà le souffre, notamment à cause de l'incarcération pour détournement de deniers publics du maire de Dakar Khalifa Sall et le retour de l'ancien président Abdoulaye Wade qui, du haut de ses 91 ans, conduit la liste de la « Coalition gagnante Wattu Sénégal ».

