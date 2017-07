Congo-Brazzaville: PT-NTIC - Émery Okundji promet de traquer les spoliateurs des sites de l'ex-OCPT

Pour le ministre, ces expropriateurs de cette entreprise publique devront répondre de leurs actes devant la justice congolaise.

Le Ministre des Poste, Téléphones et Nouvelles technologies de l'information et de la communication (PT-NTIC), Émery Okundji, s'est dit ahuri de constater la spoliation de quelques bureaux de la poste. C'était lors d'une tournée effectuée le 25 juillet à travers les treize sites de la Société congolaise de téléphone et de poste (SCTP), ex-OCPT, dans la capitale congolaise.

Selon le constat fait par le ministre des PT-NTIC, en dehors de la vétusté des bâtiments qui nécessiteraient une réhabilitation, la plupart de ces sites sont envahis par des logements sociaux alors que d'autres font office de kermesses, surtout en cette période de vacances et d'autres encore se sont transformés en marché. « J'étais sur le terrain pour m'imprégner des réalités. La plupart des bâtiments nécessitent une réhabilitation mais sont victimes de spoliation », a déploré Émery Okundji.

Érection des magasins dans un site de la poste

Citant ce qu'il avait qualifié d'exemple de la honte, le ministre Okundji Émery a déploré l'érection des magasins sur le site de la poste sur l'avenue Itaga, dans la commune de Kinshasa. À l'en croire, cette spoliation et ces construction sont l'œuvre d'un quidam sans qualité ni titre.

Sur place, sur le site Kin 3 de la poste, a-t-il noté, il ne reste plus rien de la poste. Le bâtiment de la poste a été démoli et a donné place à une galerie des magasins d'habillement et quincaillerie. « Nous allons utiliser toutes les voies de droit pour récupérer le patrimoine de la poste », a-t-il promis.

Le même constat a été établi sur le site Kin 6, dans l'enceinte de la maison communale de Kalamu, qui abrite le marché Jakarta, et le centre postal de Matete dont la concession est serpentée par le marché ainsi que dans l'espace Pont Cabu exploité par les maraîchères. « Le constat que nous faisons ouvre deux voies, la première c'est la voie de l'espoir et la deuxième celle de la bataille », a souligné le ministre. L'espoir, a-t-il dit, parce que la poste possède un patrimoine immobilier important, qui peut être rentabilisé pour générer des recettes, alors que la plupart des bâtiments faisant partie du patrimoine de la poste sont non seulement spoliés mais nécessitent la réhabilitation.

Toutes les voies de droit seront utilisées

Faisant la sommation aux spoliateurs, le ministre Émery Okundji a demandé aux occupants de tous ces sites de prendre leurs dispositions et de libérer les bâtiments et espaces de la poste. Il a également menacé d'utiliser toutes les voies de droit pour que la SCPT et l'État congolais rentrent dans leurs droits. « Tous ces espaces spoliés seront récupérés, réhabilités par les mêmes spoliateurs avant d'être repris par le comité de gestion SCTP », a-t-il promis.