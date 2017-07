Afrique: 8es Jeux de la Francophonie - La RDC U20 bat la France et affrontera le Maroc en demi-finale

Les Léopards U20 football de la RDC ont fait sensation, le 26 juillet, à Abidjan aux huitièmes jeux de la Francophonie, en éliminant du tournoi de football l'équipe de France U19 par la marque de deux buts à un. C'était au terme d'un match couperet comptant pour la troisième journée du groupe D.

Les joueurs du sélectionneur Éric Tshibasu Ike se sont appliqués au cours de cette rencontre, ouvrant la marque à la 53e minute par Arsène Zola Kiaku, jeune défenseur du Tout-puissant Mazembe. Les Bleuets français conduits par le sélectionneur Bernard Diomède (champion du monde 1998 avec la France) ont égalisé à la 85e minute par Timothée Nkada du Stade Rennais. Mais le but de la qualification RD-congolaise est arrivé à la 87e minute par l'entremise de Nathan Nsumbuka de l'OC Idimu.

La RDC qui avait fait un faux pas lors de la première rencontre, battu par le Canada Quebec par zéro but à un, s'est ressaisie en dominant le Haïti par un but à zéro, une réalisation de Dido Tshisuka de l'US Tshinkunku. Le match contre la France a donc été une finale lorsque l'on sait que la France avait fait un match à égalité contre Haïti (1-1), avant d'écraser le Canada-Québec par trois buts à zéro. Mais en dernière journée, le Canada-Québec a dominé Haïti par deux buts à un.

La victoire des Léopards U20 sur les Bleuets a donc été déterminante pour la qualification. « Nous sommes très contents de ce résultat, même si on rappelle que nous étions venus ici dans le but de faire évoluer les jeunes, de les former pour que nous puissions avoir des joueurs qui sont prêts pour l'équipe A, c'est le but des catégories des jeunes, je le répète tout le temps ; mais là, c'est du bonus, les enfants ont très bien dominé le match tactiquement et techniquement, sans oublier que nous sommes dans un système de 3-5-2 qu'on a mis en place et qui tient, je félicite les jeunes, parce que ce n'est pas évident ; et ils le maîtrisent à merveille », a déclaré le sélectionneur Éric Tshibasu en exclusivité au Courrier de Kinshasa/Les Dépêches de Brazzaville.

Et de poursuivre : « On aurait pu même marquer beaucoup plus. On a raté beaucoup d'occasions franches, ça c'est vraiment le seul défaut qu'on a dans cette équipe, on se procure beaucoup d'occasions mais on ne marque pas. C'est un peu le même scénario qu'on a eu à tous les matchs, depuis même le match amical contre le Maroc, on ne gagne qu'avec des scores étriqués, ou même qu'on a perdu 1-0 alors qu'on voit le goal à plusieurs reprises. J'espère que cela va être encore mieux pour la suite du tournoi pour qu'on puisse corriger ça ».

Pour sa part, le jeune international Chadrac Muzungu Lokombe a exprimé sa joie en ces termes : « Je suis doublement heureux, nous avons battu la France et ensuite nous sommes qualifiés pour les demi-finales. Battre la France pour se qualifier, ce n'était pas chose facile mais nous l'avons fait avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous sommes très ravis ». Alors que toutes les autres équipes ont délégué leurs sélections de moins de 20 ans, la France a emmené sa sélection U19 dans le but d' « endurcir les jeunes », même si Bernard Diomède misait sur la victoire de ses jeunes poulains dans l'optique de leur inculquer la culture de la gagne.

En demi-finale ce 28 juillet, la RDC fera face au Maroc U20, qui l'avait battu en amical (1-0) à Rabat, avant l'ouverture des Jeux de la Francophonie à Abidjan. Les jeunes Marocains ont passé du savon sur les Mauriciens (8-0) pour accéder en demi-finale. Chadrac Muzungu se dit prêt pour cette rencontre. « Nous n'avons peur d'aucune équipe. Nous jouerons contre tous nos adversaires », a indiqué le jeune joueur de l'AS V.Club. L'autre demi-finale opposera la Côte d'Ivoire au Mali.