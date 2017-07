Sénégal: Législatives - Le Premier ministre en campagne

Casquette et chemise aux couleurs de sa coalition, poing levé, V de la victoire, signe de défi, Mahammed Dionne est venu battre campagne à la médina. A ses côtés, Mame Diarra sait comment gagner ce fief de Khalifa Sall. « Il doit redoubler d'efforts, témoigne-t-elle. Au niveau de l'émergence, il faut travailler, et toujours travailler. »

C'est le dernier jour de campagne ce 28 juillet au Sénégal. Les législatives se tiendront dimanche 30 mais ce vendredi soir à minuit les caravanes, les débats, toutes les activités politiques seront interdites. Des élections avec trois têtes de liste hors du commun : le Premier ministre Mahammed Dionne, l'ex-président Wade et le maire de Dakar Khalifa Sall qui est en prison. Des législatives perturbées aussi par un grand manque d'organisation : faute de temps, plus de 10% des nouvelles cartes d'identités qui permettent de voter n'ont pas été fabriquées, d'autres n'ont pas été distribuées. Une situation dénoncée par l'opposition mais qui n'a pas empêché le Premier ministre de battre campagne à Dakar jeudi.

