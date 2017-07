Tunisie: Violences faites aux femmes - Le soulagement après l'adoption de la loi

Autre femme engagée présente ce jour-là, Bochra Belhaj Hmida. Membre historique de l'ATFD, elle est aujourd'hui députée et a porté cette loi jusqu'au bout. Grâce à l'appui de ses alliés modernistes, mais aussi des élues femmes d'Ennahdha, le parti islamiste majoritaire à l'Assemblée. « Tous les clivages qu'on imaginait n'étaient pas aussi clairs, explique-t-elle. On découvre que les féministes sont partout et qu'il y avait une conscience générale par rapport au phénomène de la violence. Et ça c'est très important. »

Mercredi soir 26 juillet, le Parlement tunisien a adopté une loi historique contre les violences faites aux femmes. Un texte qui contient des avancées très importantes et qui a pu voir le jour en grande partie grâce aux associations de défense des droits des femmes, qui ont participé à sa rédaction et ont poussé pour son adoption. Parmi elles, l'ATFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, reconnue pour son travail depuis des années. Reportage au Centre d'écoute des femmes victimes de violences, géré par l'ATFD à Tunis.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.