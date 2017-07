Congo-Kinshasa: Très attendu à Lubumbashi - Ferré Gola affûte ses armes pour affronter l'hôtel Karavia !

Cependant, le menu spécial est constitué des nouveautés qui sont contenues dans son best seller, « Qu'est-ce que j'avais dit », dans lequel le chanteur réserve encore beaucoup de surprises pour ses fans. "Je suis quelqu'un de très passionné. J'aime prendre soin de mon travail. Au-delà de chanter l'amour et de bercer les cœurs, mon souci, le plus géant, a toujours été de présenter et défendre notre musique, notre culture, à la face du monde", a déclaré Ferré Gola, le génie de la rumba. Par ailleurs, la star invite toute la crème du Katanga à venir nombreux pour cette belle soirée consacrée à la rumba.

Avec son ensemble musical, Ferré GOLA travaille d'arrache-pied pour offrir une musique authentique et variée avec des mélopées engagées aux spectateurs de la capitale du cuivre. Au reste, toute cette semaine, l'artiste et ses poulains ont organisé de séances de répétitions en coulisse. Ils se préparent pour présenter un répertoire succulent, composé d'un pot-pourri. Très expérimenté, le Padre ne manquera pas d'exhumer quelques anciens succès parmi les meilleures compostions de sa carrière musicale.

Grand et génie de la rumba, le chanteur kinois livrera sa première prestation scénique en dehors de la capitale, deux mois après la sortie de son nouvel album «Qu'est-ce que j'avais dit ?». Selon les dernières nouvelles à notre possession, les supports CD de cette aubade sont épuisés dans les maisons d'édition à Paris. Ferré GOLA dit Jésus de nuances, qui a le vent en poupe grâce à son nouveau playing sur le marché, s'apprête déjà pour affronter et impacter positivement la soirée à Karavia.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.