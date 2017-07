Congo-Kinshasa: Rajeunissement de l'Administration Publique - Le Gouvernement recrute 1000 jeunes universitaires

Ça y est ! L'Administration Publique de la RD. Congo aura bientôt un nouveau souffle. En effet, dans le cadre du Projet de la Réforme et le Rajeunissement de l'Administration Publique (PRRAP) coordonné par M. Jean-Serge Bikoro, le Premier Ministre Bruno Tshibala a procédé hier, jeudi 27 juillet 2017, au salon rouge de l'immeuble du Gouvernement, au cours d'une journée d'évaluation du programme de rajeunissement de l'Administration Publique, au lancement du processus du recrutement de 1000 jeunes universitaires, dans le cadre du programme " Jeunes Professionnels".

C'est également en droite ligne de sa politique sociale que le Gouvernement, sous l'impulsion du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, peaufine inlassablement des stratégies via le ministère de la Fonction Publique, visant à faire de l'Administration Publique un instrument efficace au service de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Financé par la Banque mondiale via PRRAP, le recrutement de 1000 jeunes universitaires désireux d'intégrer l'Administration Publique a pour objectif, apprend-on, de renforcer les administrations provinciales en vue de stimuler le développement de la RDC à partir de la base et promouvoir l'équilibre du genre dans l'Administration Publique à l'entrée.

Création d'une Ecole Nationale de l'Administration publique (ENA) et mise en œuvre du programme "Jeunes Professionnels". Tels sont les deux volets majeurs auxquels le Gouvernement congolais, en collaboration avec la Banque Mondiale, s'appuie pour redorer l'image de l'administration publique longtemps critiquée pour sa politisation, le clientélisme, la subjectivisation de la gestion des ressources humaines, particulièrement au moment de recrutements.

Après la retraite honorable des cadres et agents de l'Etat, l'heure est à la préparation de la relève par les jeunes universitaires. Ces deux actions ont des avancées significatives dans le processus de rajeunissement de l'Administration Publique. Au fond, le Gouvernement d'union nationale dirigé par Bruno Tshibala met un accent particulier sur le renforcement de l'efficacité et la consolidation de son autorité.

Sur ce, la réforme dans son volet Assurance-qualité, renforcement des capacités, insiste sur la nécessité de rajeunir les effectifs de l'Administration Publique en vue de profiter des avantages comparatifs qu'offre une jeunesse formée aux normes d'une administration de développement. Parmi les avantages, il y a notamment, l'esprit de créativité, d'anticipation, la maîtrise de l'outil informatique, la culture des résultats et la reddition des comptes sans compter l'opportunité d'investir dans une ressource engagée dans une longue et riche carrière faite de formation sur fond d'échanges d'expériences.

Il sied de rappeler que grâce au programme "Jeunes Professionnels", qui est à sa 3ème génération, plus de 700 jeunes universitaires ont pu être recrutés et admis sous statut après une formation-stage de 6 mois en raison de 2 mois de formation en salle et 4 mois de stage professionnel dans les administrations. Et ce, après un concours répondant aux normes et procédures de recrutement rigoureuses et transparentes. Cela, indique Michel Bongongo, Ministre d'Etat en charge de la Fonction Publique, a permis l'admission sous statut de plus de 500 jeunes universitaires.

Mode de recrutement

Selon le Premier Ministre Bruno Tshibala, ne sera concerné à ce recrutement que celui qui a la nationalité congolaise, l'aptitude physique requise, âgé de 35 ans, avec un diplôme de licence. D'ailleurs, un avis de recrutement sera publié dans la presse locale et affiché aux valves des services de l'Administration publique. En effet, cet avis concerne tous les jeunes universitaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Car, précise Michel Bongongo, chaque province aura son quota parmi les 1000 jeunes universitaires qui seront recrutés.

Objectif de la réforme de l'Administration Publique

Intervenant sur l'objectif de la réforme de l'Administration publique, l'homme à la cravate rouge, Matata Ponyo, a indiqué que le rôle de la réforme est de redonner la vie à l'Administration Publique. Sur ce, il en appelle au Gouvernement Tshibala de maintenir les critères rigoureux de recrutement pour promouvoir ce qu'il a appelé "valeur-éthique" telle que la bonne gouvernance. Matata exhorte les énarques et Jeunes professionnels d'avoir des cerveaux turbo et non des cerveaux fatigués. Ces jeunes, souligne-t-il, sont inévitablement appelés à revigorer l'Administration Publique en faisant des recherches et en proposant des idées pour la bonne marche des services de l'Etat.

Plaidoyer de Francine Muyumba

A cette occasion, la Présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba a remercié le Chef de l'Etat pour l'attention particulière accordée à la jeunesse congolaise à travers le programme "Jeunes Professionnels". "Les Jeunes appelés groupe de pression sont venus aujourd'hui vous féliciter pour l'attention particulière lui accordée dans le cadre de ce programme ", a souligné Francine Muyumba, la panafricaniste avérée. Occasion pour elle de rappeler au Gouvernement de matérialiser l'idée de Joseph Kabila sur le fonds à allouer à l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Aussi, lutter contre le conflit de génération qui est un défi majeur qu'il faut relever dans l'Administration Publique. Car, martèle-t-elle, ces jeunes doivent être impliqués dans la redynamisation de l'Administration Publique.