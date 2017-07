Congo-Brazzaville: Musique - Roms Mundibu se prépare pour un maxi single

Roms Mundibu pratique la rumba, de la RnB et autres styles pour son nouvel opus en gestation. Fils de Batel Sabou, un grand artiste qui a évolué dans les "Bantous de capitale" et dans "Mondo negro Koualakoua", il demande à ses fanatiques de rester prêts à accueillir ce bijoux qu'il leur réserve.

Après une longue période d'absence, l'artiste musicien Roms Mundibu, dit Le-Grand-Niamangoua, s'apprête à revenir sur la scène musicale avec à la clé, le maxi single de six titres dont le titre phare demeure un mystère. « Confronté aux problèmes artistiques, j'étais obligé de disparaître sur la scène musicale congolaise. Aujourd'hui, je réapparais pour annoncer que je suis toujours présent, malgré cette longue période d'absence. Soucieux de ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, je voudrais leur annoncer la sortie dans les prochaines semaines de mon maxi single de six titres, dont je me refuse pour l'instant de dévoiler le nom », a-t-il déclaré.

