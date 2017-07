Congo-Kinshasa: Médias - Le site ARTs.cd affiche de grandes ambitions

Inauguré le 17 juillet, le nouveau portail d'informations culturelles composé de neuf rubriques se promet de devenir le premier magazine le plus consulté en ligne dans le pays.

Initié par un chevalier de la plume féru de culture, le journaliste Onassis Mutombo, arts.cd se destine à un bel avenir. Jonathan Bilari l'a soutenu mordicus d'entrée de jeu à la conférence de presse tenue à l'occasion de son inauguration au Palm Beach. Chargé de communication et du marketing de la nouvelle vitrine proposée sur le Net, l'animateur culturel en a affiché les grandes ambitions en ses termes : « Nous sommes déterminés à faire de ce site le premier magazine le plus consulté en ligne en RDC ». Et pour ce faire, tout sera mis en œuvre quitte à aller « à la rencontre des artistes de toutes catégories confondues même au plus profond de Kinshasa ».

Tenu pour « un progrès considérable dans la sphère des médias de notre pays » par son initiateur, arts.cd, a-t-il renchéri, « est également une preuve que la jeunesse de la ville de Kinshasa travaille et bosse dur pour gagner le pari de la diffusion de l'information, la bonne ». Fort de cette conviction, Onassis Mutombo en a évoqué l'utilité et les objectifs en plaçant en tête de peloton la promotion de la diversité culturelle en RDC et l'ouverture des contenus culturels numériques à tous.

Abondant dans le même sens, le rédacteur en chef d'arts.cd, Valentin Kabandanyi, a soutenu en sus que le nouveau magazine en ligne entend « répondre aux dix principes européens pour la qualité des sites Internet culturels, notamment en veillant à l'identité, la pertinence, l'accessibilité, la maintenance, l'adaptabilité aux utilisateurs et l'interaction avec les utilisateurs ». L'on sait aussi que les contenus de qualité qu'arts.cd se propose de mettre régulièrement à la disposition des internautes et férus de culture sont répartis en neuf rubriques. Ils sont catégorisés, a précisé Valentin Kabandanyi, selon les sujets qu'ils traitent. L'on y trouve donc, a-t-il dit, les sections « religion, littérature, libre opinion, musique et danse, appel à la candidature, humour et slam, bon coin de Kin, arts plastiques et agenda culturel ».

Au moment de cet entretien avec la presse, Onassis Mutombo a également parlé de la genèse d'arts.cd. L'histoire qui a abouti à l'élaboration du site, a-t-il souligné, remonte à sept bonnes années. C'est avec la création du blog culturel arts243.skyrock.com en 2010 que tout a commencé, a-t-on appris. Par ailleurs, a reconnu Onassis, les encouragements soutenus de plusieurs de ses homologues et amis, notamment Cinardo Kivuila d'Events.cd appuyés par les opportunités offertes aux professionnels des médias par l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, y ont largement contribué.