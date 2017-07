Afrique: CHAN 2018 - La RDC s'impose en amical face au Burkina Faso

Un but à zéro, une réalisation du milieu défensif Miché Mika du Tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, tel est le score en faveur des Léopards locaux face aux Étalons du Burkina Faso qui s'affrontaient le 25 juillet à Rabat au Maroc, en amical de préparation des éliminatoires du cinquième Championnat d'Afrique des nations 2018 (Chan). La RDC préprare son match contre le Congo Brazzaville.

Les Léopards locaux de la RDC ont dominé mardi au Centre technique de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à Rabat au Maroc les Etalons du Burkina Faso par un but à zéro, en match amical de préparation des éliminatoires de la 5e édition du Chan prévu au Kenya pour 2018. L'unique but de la partie a été inscrit à la 40e minute par le milieu défensif Miché Mika du Tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. La sélection locale RD-congolaise rencontrera le week-end du 11, 12 et 13 août à Brazzaville ou Pointe-Noire les Diables rouges du Congo Brazzaville. Pour ce faire, la sélection locale de la RDC est en stage de deux semaines au Royaume chérifien.

À propos du match contre le Burkina Faso, le nouveau sélectionneur les Léopards locaux, Mwinyi Zahera, désigné en remplacement de Florent Ibenge, a titularisé un onze de départ inédit avec Kalambay Katembwe de Sanga Balende dans les perches, et devant les défenseurs Mukoko Amale du Daring Club Motema Pembe à gauche, son coéquipier en club Kayembe Ndotoni et Yannick Bangala de l'AS V.Club dans l'axe, et Glody Ngonda Muzinga de l'AS V.Club à gauche.

Au milieu de terrain, il y a eu Gikanji Doxa du Daring Club Motema Pembe, Miché Mika du Tout-puissant Mazembe, et Jean Marc Makusu du Daring Club Motema Pembe comme milieu offensif, alors que le trio d'attaque s'est composé de Kazadi Francis du Daring Club Motema Pembe, Ben Malango du Tout-puissant Mazembe et son coéquipier en club Meschak Elia.

Réaction du sélectionneur Zahera...

Ce groupe a donc bien négocié ce premier match de préparation, avant le deuxième match le 31 juillet contre les Lions d'Atlas du Maroc. Selon le sélectionneur Mwinyi Zahera, les joueurs ont été regardants à propos des consignes donnés. «Nous sommes partis dans l'inconnu, sans entraînement, sans aucune base. Mais, je l'ai dit dans mon discours d'avant match, ce sont des joueurs habitués à des grands matchs et, lorsqu'on est convoqué en sélection, on doit être capable d'assimiler ou de comprendre rapidement un schéma tactique donné. À cet effet, ils ont réussi, car nous avons laissé le ballon à l'adversaire pour le récupérer et aller de l'avant», a-t-il fait savoir après ce succès.

Mwinyi Zahera a également relevé les difficultés liées à la préparation qui a débuté en retard. « Physiquement, nous devons remettre le groupe à niveau à 50 ou 60 % avant le match du 31 juillet contre le Maroc en amical. Certains joueurs, comme ceux de Mazembe et de V.Club, ont arrêté la compétition depuis une semaine, mais pour les autres, c'est quinze jours à trois semaines. Après, ça va être un travail en profondeur qui va être fait pour le match contre les Diables rouges », a-t-il dit.

Les 22 Diables rouges

Alors que les Léopards aiguisent leurs armes en terre marocaine, les Diables rouges du Congo Brazzaville ne sont pas en reste. Le sélectionneur adjoint de cette sélection locale, Barthélémy Ngatsono, a récemment rendu publique la liste de vingt-deux joueurs retenus pour le match contre les Léopards de la RDC. Il s'agit des gardiens de but Mouko Barel (CS La Mancha), N'Dzila Pavelh( Étoile du Congo) et Moungala Ikounga (Tongo FC). Les défenseurs convoqués sont Bissiki Dimitri (AC Léopards), Moubhio Boris (AC Léopards), Bakoua Caroff (AC Léopards), Rozan Varel (AC Léopards), Itoua Béranger (Cara) et Ondongo Faria (AS Otohô).

Les milieux de terrain appelés par le staff technique du Congo Brazzaville sont Lakolo Hermann (AC Léopards), Gandzé Césaire (AC Léopards), Tchilimbou Harris (AC Léopards), Ankira Dua Stanislas (AC Léopards), Milandou Emmanuel (CS La Mancha), Mavouanda Hervé (Ajax de Ouenzé) et Loussoukou Ngouala Amour Junior (Cara). Enfin, les attaquants qui figurent parmi les vingt-deux retenus sont Ngombe Maudesly Jaures (AS Otohô), Obassi Bercyl (AS Otohô), Nababa Hugues (Diables-Noirs), Botamba Mateus (Tongo FC), Ewolo Lévy (Inter Club) et Makiessé Junior (AC Léopards).