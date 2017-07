Sénégal/Guinée Bissau: CAN 2019 - La Guinée-Bissau jouera pour la qualification

Dakar — L'équipe de la Guinée-Bissau jouera à fond ses chances de qualification à la CAN 2019, quel que soit le nombre d'équipes retenues par la Confédération africaine de football (CAF) la qualification en phase finale, a dit à l'APS son sélectionneur, Baciro Candé.

"Personnellement, je suis pour l'élargissement de 16 à 24 pays, parce que cela permet une plus grande ouverture de la plus grande fête du football continental aux sélections", a expliqué le technicien bissau-guinéen

. Baciro Candé a conduit les Djurtus de la Guinée-Bissau à la phase finale de la CAN 2017 jouée au Gabon. C'était la première qualification des Djurtus en phase finale de cette compétition.

Après Gabon 2017, l'équipe bissau-guinéenne a pour objectif de retourner à la prochaine CAN, celle qui aura lieu en 2019 au Cameroun, a dit son sélectionneur, dans un entretien en pulaar. "Il y a de très grandes nations dans le football africain. Et à 16 pays, certaines grandes sélections sont laissées sur le carreau", a-t-il fait remarquer, soulignant que la CAN ne peut pas baisser de niveau si sa phase finale est jouée par 24 équipes, comme le prévoit la CAF, à partir de l'édition 2019.

"Le football africain a beaucoup progressé. Et la différence de niveau entre les équipes est ténue", a analysé Baciro Candé. Candé a pris part au symposium de la CAF, à Rabat, les 18 et 19 juillet, sur le devenir des compétitions continentales. Il estime que la décision de faire jouer la phase finale de la CAN par 24 équipes, contre 16 auparavant, offre de nouvelles perspectives au football de la zone ouest A" de la CAF

. "On doit penser dès à présent réfléchir à une co-organisation de la CAN par nos pays", a suggéré le technicien bissau-guinéen. L'équipe bissau-guinéenne a démarré en juin dernier les éliminatoires de la CAN 2019 par une victoire (1-0) à domicile, contre la Namibie. Dans la poule K, le Mozambique est allé battre la Zambie à Ndola (1-0).