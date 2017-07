Congo-Kinshasa: Foot-C1 européenne - Mbokani et Kabananga, buteurs aux préliminaires

Dieumerci Mbokani Bezua et Junior Kabananga Kalonji ont idéalement débuté leur campagne europenne, buteurs chacun avec son club aux préliminaires de la Ligue des champions d'Europe. Mbokani a marqué avec Dynamo Kiev contre Young Boys, et Kabananga a fait la même chose avec FK Astana.

C'est déjà le début de la saison sportive en Europe avec les préliminaires de la Ligue des champions. Et deux internationaux congolais ouvrent déjà leur compteur-but. Revenu au Dynamo Kiev après son transfert raté à Olympiakos de Pirée en Grèce, Dieumerci Mbokani fait parler la poudre depuis les matchs amicaux et avec un but marqué au championnat ukrainien qui a repris.

Et il n'a pas raté son premier match européen, le club ukrainien jouait, le 26 juillet, contre la formation de Young Boys de Berne où évolue le jeune défenseur Kévin Mbabu, né d'un père Suisse et d'une mère de souche RD-congolaise il y a 22 ans. Et Dynamo l'a emporté par trois buts à un. Mbokani a inscrit l'un de trois buts de Dynamo Kiev.

L'autre buteur RD-congolais de la soirée du 26 juillet, c'était l'attaquant Junior Kabananga Kalonji, alias « Okocha », du FK Astana de Kazakhstan. Son club a battu à domicile le Legia Varsovie de Pologne par la même marque de trois buts à un. Et l'attaquant des Léopards de la RDC a ouvert la marque pour son club à la 36e minute, étant par ailleurs passeur décisif au cours de cette partie.

C'est donc bien parti pour les deux attaquants internationaux congolais qui naturellement misent tous les deux sur une qualification à la Coupe du monde de football prévu en Russie pour 2018. L'année 2017 sera charnière pour eux et bien d'autres comme Cédric Bakambu, Benik Afobe, Jérémy Bokila afin de figurer sur le short-list du sélectionneur Florent Ibenge d'abord lors les rencontres des éliminatoires contre la Tunisie, la Libye et la Guinée, ainsi que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2019 avec déjà une première victoire obtenue contre les Diables rouges du Congo Brazzaville.