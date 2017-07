Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Jeunes fauves et FC Nathalys sortent le grand jeu

Les Jeunes Fauves et le FC Nathalys ont sorti le grand jeu lors de la 27e journée pour gagner le mercredi trois points importants qui leur ont permis d'améliorer leur position au classement

L'équipe de Dolisie a créé la surprise de cette 27e journée, en battant au stade Denis-Sassou-N'Guesso les Diables noirs sur un sévère score de (3-0) avant de monter provisoirement à la 14e place. Une position qui lui éviterait à la fois la relégation et les barrages. Après les Diables noirs, les Jeunes Fauves (25 points) ont l'obligation d'enchaîner pour se mettre à l'abri. Car entre la 14e et la 18e places, l'écart qui les sépare n'est que de trois points.

Le FC Nathaly's est la surprise de la phase retour du championnat. La lanterne rouge de la phase aller après la19e journée, l'équipe de Pointe-Noire a trouvé des ressources pour gagner deux places supplémentaires au classement. Le mercredi, elle a dominé la Jeunesse sportive de Poto-Poto sur un score étriqué d'un but à zéro pour se classer 16e . L'espoir de se maintenir renaît. En peu de temps, le FC Nathaly's est passé de 10 à 23 points.

Au cours de cette phase retour, il n'a concédé que trois défaites respectivement face à Tongo FC, AC Léopards et AS Otoho. Il a dominé l'AS Cheminots, a tenu respectivement en échec le Cara, Patronage Sainte-Anne, le FC Kondzo avant de s'imposer devant la JSP. Le Tongo FC a enfoncé Nico-Nicoyé à l'avant dernière place en allant s'imposer à Pointe-Noire (2-1). Dans les 4 dernières places, on retrouve désormais les Diables noirs (15e avec 24 points), le FC Nathaly's (16e avec 23 points), Nico-Nicoyé (17e avec 22 points) et l'ASK (dernier avec 22 points).

Outre le bas du classement, les premières places seront âprement disputées. Le Club athlétique renaissance aiglon est revenu à une unité de l'AS Otoho après sa victoire (3-1) sur Saint-Michel de Ouenzé. Cara (54 points) profite du report des matchs opposant les deux leaders :AC Léopards 58 points et AS Otoho 55 points pour revenir à un point de cette dernière. La Mancha (53 points), vainqueur de l'Interclub (1-0), est aussi à un point de Cara. Battue par l'AS Cheminots (0-2), l'Etoile du Congo reste à la 5e place avec 48 points, soit quatre de plus que la Jeunesse sportive de Talangaï qui a battu l'AS Kimbonguela (1-0). Patronage Sainte-Anne, battu sur le score identique par le FC Kondzo, occupe le 8e rang avec 36 points.

La 28e journée débute ce samedi. Au stade Alphonse- Massamba-Débat, la JSP reçoit les Jeunes fauves puis en deuxième explication Saint-Michel de Ouenzé accueille l'AS Otoho. Le lundi dans les mêmes installations, Etoile du Congo affronte le FC Nathaly's avant le match Diables noirs-ASK. A Pointe-Noire, La Mancha en découdra avec Tongo FC. Le mardi, le FC Kondzo accueille l'AC Léopards de Dolisie puis la deuxième rencontre opposera Patronage Sainte-Anne au Cara. A Pointe-Noire, Nico-Nicoyé tentera de se relancer face à l'Interclub puis l'AS Cheminots affronte la JST.