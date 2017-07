Guinée: Un agent de la BAC8 tue un jeune à Cosa

Quand la nouvelle du décès s'est propagée, nous apprend on, certains jeunes sont allés s'attaquer à la famille de l'élément du BAC 8 pour venger la mort de leur collègue. Le mouvement à créé de la panique dans le quartier Cosa cet après-midi. Certains commerces ont immédiatement fermé et la circulation à été coupée avant de se rétablir quelques heures après.

A sa sorti notre temoin interpelle son ami pour lui dire de venir avec son téléphone. » c'est là que je me aperçu que l'agent avait profité de l'ivresse de mon ami pour piquer son téléphone pour le mettre dans son sous-vêtement . J'ai vu la lumière du telephone et j'ai dit à l'agent de me le rendre. Il m'a bousculé et je suis tombé dans le caniveau. C'est ainsi qu'ils sont sortis et c'est de là que l'agent Issa Bah a cogné mon ami au visage avec un cailloux. Il saignait beaucoup moi-même j'ai eu peur. j'ai envoyé Koulibaly à l'hôpital Flamboyant pour les soins ».

Selon les témoins, l'acte s'est passé depuis dimanche 23 juillet 2017. Ce jour là, le jeune Mouhammed Koulibaly est parti à Feu-rouge en compagnie d'un ami. « J'avais une somme de 800 mille FG et j' ai de la bière qu'on a bue nous deux. Il est devenu ivre et s'est mis à filmer avec son téléphone », explique notre témoin.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.