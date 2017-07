Burkina Faso: Attention, la diarrhée aime les enfants !

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba séjourne du 28 juillet au 1er août 2017 dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Au cours de son séjour, Paul Kaba Thiéba et sa délégation visiteront quelques unités industrielles des deux premières régions citées.

Il s'agit d'une part, de la Société nouvelle-Société sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et la Minoterie du Faso dans les Cascades, et d'autre part, de l'Unité de transformation de la noix de cajou, la SAP Olympic, Winner industrie dans les Hauts-Bassins. Dans la Cité de Bafuji, Paul Kaba Thiéba et son équipe visiteront le chantier des infrastructures du 11-Décembre 2017. Le samedi 29 juillet, M. Thiéba assistera à la cérémonie d'inauguration du nouveau dépôt de la Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY) à Péni, localité située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso.

De Banfora à Gaoua en passant par Bobo-Dioulasso, le Premier ministre mettra à profit son séjour pour rendre des visites de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. Ce week-end, Bobo-Dioulasso recevra aussi la visite du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Il présidera la finale de la Coupe de l'Assemblée nationale, le samedi 29 juillet, au stade Wobi. La finale se disputera entre l'équipe cadette des Hauts-Bassins et celle de la région du Centre.

*SONABHY : L'inauguration du dépôt de Péni aura lieu ce samedi 29 juillet 2017

Après la pose de la première pierre le 6 juin 2015, l'inauguration du nouveau dépôt, de la Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY) à Péni aura lieu, le samedi 29 juillet 2017. La cérémonie sera présidée par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Ce dépôt, situé à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso sur la route de Banfora comprend entre autres, le poste de transformation haute tension, la salle d'exploitation ou de supervision, le hall d'emplissage, la pomperie GPL (Gaz de pétrole liquéfié), la sphère d'une capacité de 4 000 mètres cubes, le poste de réception et de chargement du gaz, la réserve d'eau et le pont bascule. Il y a également des équipements de lutte contre les incendies, ainsi que des installations de production d'électricité et d'eau. Le dépôt de Péni servira à ravitailler les populations de l'Ouest du Burkina Faso.

*Les jeunes ont repris leur rallye à Bobo 2010.

Après une trêve à la suite de l'accident ayant coûté la vie à une personne, les jeunes qui font du rallye sur les motos dans le quartier Bobo 2010, ont repris leur sport, en changeant cette fois-ci d'itinéraire. C'est sur la route à deux sens passant derrière le Lycée Sanny Sanou de Bobo-Dioulasso, que ces jeunes viennent désormais rouler à vive allure sur leurs grosses motos, sous le regard impuissant des badauds. Pourtant, cette voie est beaucoup plus fréquentée que l'ancienne et sert de lieu de sport pour les riverains. Vivement que les services compétents mettent fin à ce sport dangereux qui met en danger la vie des usagers de cette rue.