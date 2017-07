Burkina Faso: Course cycliste - Des adversités plombent l'élan burkinabè

La grande course cycliste des 8es jeux de la Francophonie a été courue, le jeudi 27 juillet 2017, entre Abidjan et Grand Bassam. Dominée par la France, le Canada Québec et le Maroc, la compétition a été émaillée, côté burkinabè par une chute groupée et une panne mécanique.

Pierre Idjouadiene de la France a été le grand vainqueur en individuel, de la course cycliste de la Francophonie reliant Abidjan à Grand Bassam. Il a franchi la ligne d'arrivée en solitaire en 3h 03mns 35s après 129,500 kilomètres de course. Le Français a été rejoint sur le podium respectivement par le Marocain, Soufiane Sabaoui, suivi d'un autre Français.

Le palmarès en équipe a encore consacré la suprématie de la France, synonyme de médaille d'or suivie du Maroc et du Canada Québec. Cette course, faut-il le souligner, a été âprement disputée. Lors du critérium à l'intérieur de la cité de Grand Bassam, plus d'une dizaine de coureurs ont dû jeter l'éponge soit par manque d'énergie ou du fait de chute ou encore de pannes mécaniques. Parmi eux, figurent trois coureurs burkinabè.

Le premier, Monéa Bassirou, a vu la roue de son vélo bloquée au 2ème tour et l'a contraint à l'abandon. Ensuite, ce fut le tour de Théophile Ouédraogo et de Pengwendé Ouédraogo, le remplaçant de Karim Bonkoungou (fauché par un motocycliste) de jeter l'éponge à la suite d'un télescopage. Qu'à cela ne tienne, les trois autres ne se sont pas laissés faire. Mieux, ils ont eu un comportement honorable dans le groupe à l'image de Jérôme Bamouni. Il a été 23ème sur 81 coureurs à franchir la ligne d'arrivée. « Nous n'avons pas eu le podium certes mais nos coureurs n'ont pas été ridicules » a confié le Directeur technique national (DTN) de la Fédération Burkinabè d'athlétisme (FBC) Martin Sawadogo.

Il pense aussi que cette expérience donne des leçons aux jeunes coureurs burkinabè dont trois étaient à leur première expérience. Cette course a été précédée par celle des dames. Vingt une concurrentes ont disputé 79,500 kilomètres sur la même destination. Et c'est la France et le Canada Québec qui ont rythmé les débats avec à la clé, deux médailles (d'or et argent) pour la France contre le bronze pour le Canada Québec.