Burkina Faso: Gouvernance économique

Il comprend le ministère en charge des finances, le chef de file, le ministère en charge des affaires étrangères, celui de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, le département en charge de la fonction publique et le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. L'Agence française de développement est le chef de file des partenaires techniques et financiers.

Selon le ministre en charge de la jeunesse, ce document va être le socle pour l'élaboration de la politique du secteur de planification « gouvernance économique », d'ici fin septembre 2017. Le cadre sectoriel de dialogue « gouvernance économique » a pour but d'harmoniser tous les actes et efforts en vue de créer les conditions d'une meilleure coordination du développement.

Le transfert des ressources financières de l'Etat aux collectivités territoriales à hauteur de 57 milliards FCFA, l'adoption de la loi portant création de la Caisse de dépôt et de consignation, la mise en place du pôle de croissance du Sahel, le lancement de la facture normalisée, la poursuite de l'interconnexion du système informatique de la direction générale des douanes du Burkina Faso avec ceux des pays voisins sont également des points positifs à mettre à l'actif du secteur de la gouvernance économique. En plus du bilan, les membres du CSD ont adopté le projet de rapport diagnostic du secteur « gouvernance économique».

Les différentes parties prenantes du secteur de la gouvernance économique, lors de la 2e rencontre de l'année, le jeudi 27 juillet 2017 à Ouagadougou, ont estimé les réalisations enregistrées au cours des six premiers mois de l'année, en-deçà des attentes. « Le niveau des résultats atteints à mi-parcours est en-dessous de la moyenne », a annoncé le 1er vice-président du Cadre sectoriel de dialogue (CSD) gouvernance économique, le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, Smaila Ouédraogo.

