Togo: Gerry Taama reconduit à la tête du NET

Réunis en Congrès statutaire et électif ce jeudi à Lomé, les militants du NET (Nouvel Engagement Togolais) ont reconduit dans ses fonctions le président national sortant, Gerry Komandéga Taama pour un nouveau mandat de 4 ans Il aura à diriger un bureau 14 membres.

Outre le renouvellement des instances du parti, cette assise a été l'occasion pour le parti de "redéfinir les orientations stratégiques du parti".

Entre autres recommandations des militants à cette nouvelle équipe de mission, le président Taama a cité "l'orientation résolument tournée vers le développement durable de notre pays. A inscrire dans l'ensemble des activités du parti", " la définition des stratégies pour mieux mobiliser et mieux s'implanter sur le territoire national". on retient aussi que le parti s'est engagé "à lutter ensemble avec toutes les forces démocratiques en vue de l'avènement d'une société démocratique" et dans lequel la citoyenneté sera au rendez-vous. Un appel a été dès lors lancé à l'endroit des autres formations politiques dans un sursaut patriotique, à oeuvrer pour que "des institutions fortes et l'égalité des chances soient enfin une réalité dans notres pays".

Le parti, à l'ouverture des travaux de ce 3ème Congrès a reçu des mots de solidarité des autres partis frères.

En 5 ans d'existence, il est à noter que ce parti, actif sur la scène politique togolaise a pris part à deux échéances électorales, à savoir les Législatives de 2013 et la Présidentielle de 2015 et a été présent dans tous les grands débats concernant la vie de la nation et surtout la gestion du pays.