Burkina Faso: Des agents du trésor et des impôts réclament la relecture des textes

Le Syndicat autonome des agents du trésor du Burkina (SATB) et le Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID) ont animé une conférence de presse pour, dresser le bilan du sit-in observé du 18 au 21 juillet 2017 et faire le point de la mise en œuvre du protocole d'accords signé avec le gouvernement en mai 2017.

Après le sit-in observé, du 18 au 21 juillet 2017 sur toute l'étendue du territoire national, le Syndicat autonome des agents du trésor du Burkina (SATB) et le Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID) ont animé une conférence de presse, le jeudi 27 juillet à Ouagadougou. L'objectif a été de faire comprendre à l'opinion publique l'action commune des travailleurs des impôts et du trésor et mesurer l'enjeu du protocole d'accords signé avec le gouvernement.

Selon le secrétaire général du SNAID, Nongo Grégoire Traoré, ces protocoles d'accords qui ont une importance pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents piétinent malgré les différentes interpellations des syndicats. Il a souligné que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été « le refus des directeurs généraux des impôts et du trésor de procéder à la relecture de l'arrêté portant répartition des fonds communs des travailleurs des deux directions ».

A cela, il a ajouté la décision du ministre en charge des finances de faire payer le fonds commun du premier trimestre 2017 sur la base d'une simple circulaire. A l'entendre, la question du fonds commun n'est pas un tabou mais une motivation dont disposent les travailleurs. M. Traoré a expliqué que ce fonds était au départ destiné uniquement aux agents de recouvrement et, par la suite, a été étendu à tout le ministère.

Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple partage et cela doit être encadré par une loi, des règles et un statut autonome. « C'est ce texte qui manque au niveau du ministère et il doit prendre en compte la spécificité des agents des impôts, du trésor et des emplois spécifiques du ministère», a-t-il regretté.

Concernant le bilan des quatre jours de sit-in, le secrétaire général du SNAID a déclaré que le mot d'ordre a été suivi par les travailleurs des impôts et du trésor. De plus, il a signifié que le SNAID et le SATB n'ont pas délibérément suspendu le dialogue avec le gouvernement.

Pour ce faire, Il a dévoilé que deux correspondances ont été adressées au Premier ministre le 19 et le 20 juillet 2017. Selon lui, suite à l'absence de réaction du gouvernement, le SNAID et le SATB se réservent le droit d'entreprendre des actions pour satisfaire leurs revendications. Cependant, le secrétaire général du SNAID a assuré la disponibilité des deux syndicats à un débat public sur les questions de fonds communs et de la bonne gouvernance administrative et financière dans les régies des recettes.

Les questions des journalistes ont essentiellement portées sur la création du nouveau syndicat au sein du trésor. En réponse, le secrétaire général du SATB, Seini Koanda, a souligné que cette organisation ne défend pas les intérêts des travailleurs. De son avis, elle a été créée pour réclamer un pourcentage sur le fonds commun.