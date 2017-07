Burkina Faso: Grossesses en milieu scolaire - Il faut sanctionner les auteurs ?

Fort malheureusement, le travail des sapeurs-pompiers s'est davantage compliqué par l'attroupement monstre des badauds, créé par l'accident. Invités à quitter les lieux afin de donner plus d'espace et une bonne dose d'oxygène à la victime, les badauds n'ont rien trouvé de mieux que de faire la sourde oreille.

En d'autres termes, il faut donner le bon exemple. Mais, quels conseils peuvent donner des parents qui font eux-mêmes fi de la planification familiale et de l'usage des méthodes contraceptives dans leur foyer (et en dehors) ? Somme toute, l'on devrait garder à l'esprit que le changement de comportement ne viendra jamais de manière spectaculaire, pour paraphraser une citation bien connue. Il est, en réalité, au milieu de nous, mieux, en chacun de nous.

Les dégâts auraient été sans doute moindres. Cette situation étant un cas parmi des milliers d'autres, l'effarante multiplicité de grossesses au primaire et au secondaire à laquelle on assiste actuellement ne serait également qu'une vue de l'esprit. Hélas ! Que voulez-vous ? Une célèbre maxime dit que pour dominer les autres, il faut se dominer soi-même.

Nous en arrivons donc au deuxième point. Cette affaire vient rappeler à tous que la sensibilisation au port du préservatif doit être perpétuelle, même chez des personnes censées être instruites. Après tant de campagnes de sensibilisation aux rapports sexuels protégés, il est simplement écœurant de se rendre au final que des personnes lettrées continuent, à leurs risques et périls, d'entretenir des rapports sexuels non protégés. Loin de nous, l'idée de vouloir encourager des individus sans scrupule aux pulsions sexuelles débordantes, mais que ce serait-il passé, si un condom avait été utilisé ?

Comment un individu chargé d'inculquer le savoir à des enfants, éveiller la conscience de ces derniers, peut-il devenir en réalité le fossoyeur de leur avenir et peut être de leur santé ? Un constat se dégage, cependant, de cette triste affaire. Primo, l'éducation parentale, point n'est besoin de le rappeler, a failli en ce qui concerne notamment la sexualité. D'aucuns rétorqueront le jeune âge sans doute des victimes et les pesanteurs socioculturelles sous nos cieux. Soit. Mais quid de l'indélicat enseignant-« enceinteur » ?

