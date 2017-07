Burkina Faso: ONG Action pour la promotion des initiatives locales

L'ONG Action pour la promotion des initiatives locales (APIL) a tenu, vendredi 14 juillet 2017 à Ziniaré, sa 19ème assemblée générale ordinaire. Cette assemblée générale a été consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport technique et financier des activités de l'année 2016 et du budget-programme 2017-2018. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par Clarisse Bagagnan/Bognini, Conseillère technique représentant Mme la gouverneure de la région du Plateau central.

Depuis sa création en 1998, l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales (APIL) s'est résolument engagée, avec l'appui de ses partenaires, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans les régions du Centre-Nord et du Plateau central. Pour l'atteinte des résultats escomptés, l'ONG organise une assemblée générale chaque année pour faire le bilan des activités menées et programmer les actions futures. C'est dans cette dynamique que s'est tenue la présente assemblée générale ordinaire, consacrée à la présentation du rapport d'activités de l'année 2016 et du budget-programme 2017- 2018. La tenue régulière de cette instance de l'ONG a été saluée par les différents intervenants à la cérémonie d'ouverture.

Le maire de la commune de Ziniaré, Pascal Compaoré, a signifié : « La tenue régulière de cette assemblée générale témoigne de votre dynamisme, de votre vision et du respect des principes de votre organisation. Elle est en même temps une responsabilité, car l'ONG APIL est un modèle dans son secteur d'intervention ». Et la direction de la promotion, du suivi-partenariat avec les ONG, Nadine Tamboura/ Bamogo de renchérir : « Cette 19ème assemblée générale témoigne de l'ancrage de votre organisation et ma direction vous félicite pour cette vitalité, cette longévité et surtout le souci du respect des règles de bonne gouvernance que vous vous êtes données ».

Plus de 869 millions de F CFA investis en 2016

Ils ont tous félicité les responsables de l'ONG pour les résultats atteints au profit des communautés bénéficiaires des deux régions.

Au titre de l'année 2016, le Président du conseil d'administration (PCA) de l'ONG APIL Ousmane Ouédraogo, a précisé : « Les activités ont touché 9 868 producteurs dont 3 228 agriculteurs, 1 600 éleveurs, 2 740 apiculteurs et 2 300 maraîchers dans les domaines de la formation, de l'appui-conseil, de l'équipement et des infrastructures. Ces bénéficiaires sont repartis dans 180 villages de 15 communes des régions du Centre-Nord et du Plateau central ». Selon le rapport d'activités 2016, les actions menées ont porté entre autres, sur : le renforcement des capacités des organisations et des producteurs, sur l'agriculture, le maraîchage, l'élevage, l'apiculture, l'alphabétisation, le renforcement des économies des ménages et la gouvernance associative.

L'ensemble de ces actions ont contribué à accroître les productions agro-sylvo-pastorales et les revenus des producteurs.

Et ce sont au total, 869 637 197 F CFA dont 184 664 800 F CFA de fonds propres qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ces activités en 2016. Pour la mise en œuvre du budget-programme 2017-2018, ce sont au total 1 809 621 331 FCFA qui seront mobilisés pour impulser le développement économique et social. Pour le coordonnateur général de l'ONG APIL, Abdoulaye Ouédraogo, les actions vont porter sur les équipements et la formation, la distribution d'intrants adaptées, la gestion durable des terres, la commercialisation des produits agricoles.

« Nous avons également deux thématiques à ajouter, à savoir le renforcement de la résilience des ménages par la prévention et la gestion des crises alimentaires et l'amélioration de l'état nutritionnel des populations surtout les femmes et les enfants à bas âge. Toutes ces actions vont toucher 9 160 bénéficiaires directs et 87 000 familles bénéficiaires indirectes », a-t-il souligné. Pour les cinq prochaines années, plusieurs perspectives sont envisagées pour consolider les acquis et améliorer les conditions de vie des populations rurales.