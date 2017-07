Burkina Faso: Un livre pour vaincre la peur

Pour une meilleure prise de parole en public, Abdoulazize Bamogo prodigue quelques conseils pratiques aux orateurs dans son ouvrage, à savoir : s'efforcer de parler lors des petites réunions, et soigner son «langage corporel», entre autres. Aussi, souligne-t-il, il faut avoir une bonne préparation technique et mentale avant la prise de parole. «Il faut préparer minutieusement chaque situation de prise de parole, afin d'être prêt et en confiance », soutient-il à la page 24 de son livre.

Selon lui, prendre la parole en public est indispensable pour tout leader ou manager. «Si le leader acquiert une bonne qualité de prise de parole en public, ce dernier aura sans doute une influence sur ses collaborateurs », a-t-il indiqué. «Le leadership est une affaire de parole. La parole est le pouvoir. Qui parle se positionne et s'impose. Ceux qui se taisent subissent, régressent et ont tort », souligne un extrait de l'ouvrage à la page 19.

