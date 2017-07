Burkina Faso: Hygiène et assainissement rural dans la Boucle du Mouhoun

L'association Badenya scarperia, Italie mouvement shalom et Cap développement ont procédé à la remise d'ouvrages d'hygiène et d'assainissement aux populations de Dembo et à cinq autres localités environnantes, le mardi 18 juillet 2017 à Dembo, dans la province de la Kossi.

Des ouvrages d'hygiène et d'assainissement ont été remis aux populations de Dembo et à cinq autres localités environnantes, le mardi 18 juillet 2017 à Dembo. Le geste est de l'association Badenya scarperia, Italie mouvement shalom et Cap développement. Au cours de la cérémonie, après les mots de bienvenue du représentant des notables de Dembo, et de celui du premier adjoint au maire de Nouna, Mami Traoré, le responsable de l'association Badenya scarperia Italie mouvement shalom, Calvin Moukoro a présenté les deux structures : Cap développement et Badenya mouvement shalom.

Selon lui, ces ONG interviennent respectivement dans les provinces des Banwa et de la Kossi. Leur objectif principal est l'assistance aux populations dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Depuis 2014, elles ont fédéré leurs efforts dans une collaboration parfaite qui s'est soldée par la mise sur pied du projet « Dji-Doni-Dian » qui signifie « donne-moi de l'eau ». Ce projet a une durée de trois ans.

La première phase qui s'étale de 2016-2017 est financée par l'Agence de l'eau Seine Normandie et les syndicats d'eau du canton de Saint Romain de Colbosc (France), à 50%. Toujours selon M. Moukoro, cette première phase couvre les activités suivantes : trois réhabilitations de forages dans les écoles de Damadipui/Bisso-Tenou et Teni, la réhabilitation de la pompe Volonta à Mounakoro, la réalisation de puits équipé d'une pompe à motricité humaine pour le CSPS de Mounakoro, la réalisation de 20 latrines VIP ( 7 à Dembo, 1 à Dentiéra, 5 à Kakui, 1 à Kalfadougou, 4 à Saint Louis, 2 à Zoun), le recyclage de toutes les Associations des usagers de l'eau (AUE) , la mise en place de deux hygiénistes par VIP, soit 40 hygiénistes responsables de l'entretien des 20 latrines VIP d'une valeur de 700 000 F CFA/ latrine.

Pour terminer, le responsable a souligné que les deux autres phases seront fonction du bilan des activités de la première phase. Le médecin-chef du district sanitaire de Nouna, le Dr Abdoul Aziz Ouédraogo a loué les actions multiples et multiformes des deux ONG. Il a souligné que ces ONG ne sont pas à leur première action, pour avoir déjà construit des CSPS, distribué de vivres aux patients et pour avoir pris en charge des patientes au niveau de la maternité.

Ivan Traoré, représentant le directeur régional de l'eau et de l'assainissement de la Boucle du Mouhoun, a estimé à plus de 34%, la proportion de personnes vivant en milieu rural qui n'ont pas accès à l'eau potable et à plus de 88%, les personnes n'ayant pas accès à un assainissement adéquat. Il a souligné par la même occasion que la défécation à l'air libre demeure toujours une pratique courante et constitue un comportement néfaste pour la santé et le bien-être des populations.

Les conséquences, a-t-il dit, sont, entre autres, les maladies diarrhéiques, principaux motifs de consultations dans nos centres de santé. C'est pourquoi, a-t-il fait savoir, le gouvernement du Burkina Faso a adopté au titre de la période 2016-2020, le PNDES qui consacre une place de choix à la résolution des problèmes liés à l'eau et l'assainissement. Les ONG Cap développement et Badenya scarperia Italie mouvement Shalom, s'inscrivent pleinement dans ce programme, a-t-il signifié. Une démonstration a permis aux usagers de savoir comment bien utiliser les latrines, et une remise de savons aux hygiénistes a mis fin à la cérémonie.

Adama CISSE

AIB/Kossi