Congo-Kinshasa: Non-rapatriement du corps de Tshisekedi - Sa veuve met en cause les autorités de RDC

Depuis la mort d'Etienne Tshisekedi, il y a près de six mois, la dépouille de l'opposant historique est toujours dans une chambre froide en Belgique en attendant de pouvoir être rapatriée en RDC pour y être inhumée. Un rapatriement et un enterrement qui font l'objet de tractations politiques au plus haut niveau depuis des mois.

Aujourd'hui, son épouse, Marthe Tshisekedi en appelle à tous ceux qui ont connu son mari, à tous les chefs d'Etat et à toutes les premières dames pour débloquer la situation. Un blocage dont elle accuse le régime Kabila d'être responsable : « C'est rare que je sois en colère, mais il faut aussi comprendre ma douleur et mes larmes aux yeux, a-t-elle confié à TV5 Monde. C'est contre le gouvernement de notre pays, contre monsieur Kabila qui ne voulait pas qu'on aille enterrer mon mari au pays ».

Pour la famille, en effet, pas question ne pas enterrer l'ancien leader de l'opposition au pays. Elle dit d'ailleurs avoir signé un accord avec le gouvernement dans ce sens : « Le pouvoir en place nous avait proposé de faire toutes ces choses ensemble, de se mettre en commun pour faire ensemble la dépouille mortelle de mon mari. On était d'accord, il y avait le gouvernement, la famille biologique et la famille politique. La famille biologique a déjà signé, la famille politique aussi a signé, mais le gouvernement n'a pas signé au moment de signer, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur a commencé à voyager de gauche à droite, et on dirait qu'il n'y a pas d'autre personne qui puisse signer à sa place. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ça traine ».

Pour l'instant, aucune date n'a été avancée pour un éventuel retour au pays de la dépouille d'Etienne Tshisekedi.