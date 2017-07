Congo-Brazzaville: Rentrée littéraire - Le PEN Centre Congo Brazzaville organise la première édition en octobre prochain

C'est dans le cadre de son programme d'activités que le PEN Centre Congo Brazzaville organisera du 26 au 28 octobre prochain à Brazzaville, la première édition de la Rentrée littéraire du Congo sur le thème : "Découvrir le livre et l'auteur congolais".

Cette activité aura lieu chaque année au cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre. Elle consistera en la présentation des livres parus au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de la tenue de l'activité.

La Rentrée littéraire du Congo (Relico) a pour objectifs de mettre en lumière le livre, l'édition, l'écrivain et le talent littéraire. Pour cela, elle gère une maison d'édition dénommée Ngouvou Académie Sonika avec des prix défiant toute concurrence.

La scène littéraire accueillera des auteurs congolais et africains qui y viendront partager aux lecteurs leurs inspirations, leurs émotions et leur rapport à la création littéraire. La Rentrée littéraire du Congo sera une occasion privilégiée pour les écrivains et les éditeurs de rencontrer les lecteurs tant dans les milieux publics, scolaires qu'universitaires.

Au menu de cette activité figurent aussi des tables rondes, des expositions et des dédicaces-ventes. Les écrivains y prendront librement la parole pour parler de leur livre, le vanter devant le public pour mieux les vendre. Un suivi de ces écrivains sera organisé jusqu'à la tenue de l'édition suivante.

Chaque table ronde sera animée par un modérateur et suivie d'une cérémonie de dédicace. À la fin de la présentation de l'œuvre par l'auteur, un échange aura lieu avec le public. Huit écrivains de Brazzaville et Pointe-Noire ont déjà annoncé leur participation à cette grande activité. La liste est toujours ouverte.

Le PEN Centre Congo Brazzaville est dirigé par un bureau de sept membres sous la direction du journaliste-écrivain Florent Sogni Zaou ; suivi de Ninelle Josiane Balenda (secrétaire générale) ; Ferdinand Kibinza (chargé des finances) ; Alima Madina (chargé des publications, de la jeunesse et affaires sociales) ; Guy Patrick Ntsiba ; (secrétaire à la communication et aux relations extérieures) ; Benjamin Mankédi (secrétaire à l'organisation des évènements et au règlement des conflits) ; Rémy Mongo Etsion (secrétaire au dépôt documentaire).

Ce bureau est assisté par une Commission de contrôle et de discipline présidée par le philosophe-écrivain Willy Ngoma ; secondée de Christian Brice Elion ; Christian Martial Poos en est le rapporteur.

Notons que le PEN Centre Congo Brazzaville (PCCB) est une organisation de promotion culturelle à travers le livre et l'édition. Elle est affiliée au PEN international dont le siège est à Londres en Grande Bretagne et la représentation en Afrique à Dakar au Sénégal. Le Point focal en Afrique centrale est basé à Ndjamena au Tchad.