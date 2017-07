Congo-Brazzaville: Élections législatives et locales 2017 - Le vote s'est bien déroulé à Madingo-Kayes

Le premier tour des élections législatives couplées aux locales s'est déroulé pacifiquement à Madingo-Kayes dans le département du Kouilou, a affirmé le sous-préfet de Madingo-Kayes, Jean Baptiste Diamounzo-Kionga, au cours d'un entretien avec les Dépêches de Brazzaville.

Les habitants du district de Madingo-Kayes ont accompli leur devoir civique le 16 juillet dans la quiétude, a indiqué le sous-préfets de ce district, malgré un taux d'abstention élevé. « Au niveau de Madingo-Kayes, nous avons observé un fort taux d'abstention évalué à au moins 30%. Les gens n'ont pas eu un engouement d'aller au vote mais il faut comprendre que plus de la moitié s'est présentée et a voté », a-t-il dit.

D'après le chef du district, ce taux d'abstention peut se justifier par plusieurs facteurs, notamment le déplacement de plusieurs parents d'élèves vers la ville où les conditions de scolarité sont mieux pour leurs enfants. Le deuxième facteur, a-t-il souligné, dans le village Koutou par exemple, il y a eu baisse d'activités de la société Sintoukola Potash. Ce village est passé de 900 habitants à 700 donc près de 200 personnes sont sorties. « Il y a un effet boumerang aussi du côté des autres villages qui ont subi le contre-choc de cette baisse d'activités de la société Sintoukola Potash », a-t-il ajouté.

Jean Baptiste Diamounzo-Kionga a renchéri que le troisième facteur serait le fait que les pachydermes dévastent les plantations des populations et cette situation décourage plus d'un habitant de Madingo-Kayes. Ce qui fait que beaucoup préfèrent aller vivre en ville que de voir le spectacle où les pachydermes viennent dévaster les cultures. « Cela fâche un peu, surtout que la procédure d'indemnisation est un peu longue et retarde à venir du fait de la baisse du prix de baril de pétrole », a martelé le préfet.

L'orateur a, par ailleurs, souligné que les élections se sont bien déroulées dans son district. « On a pas eu d'incident majeur, même pas mineur, il y a eu le maintien de l'ordre public, la stabilité, la tranquillité et la quiétude dans tout le district de Madingou-Kayes, avant, pendant et surtout après les élections », a-t-il assuré. Notons qu'à l'issue de ce premier tour des élections législatives et locales à Madingo-Kayes, le candidat du MAR, Laurent Tengo, est passé au premier tour avec 51,20% d'après les résultats proclamés par le ministre de l'Intérieur. Il était face à trois challengers, à savoir Giscard Ndembi du RDPS, Jean Louis Pambou (indépendant) et Hubert Noumbou de l'UMP.