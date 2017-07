Congo-Kinshasa: Paix à Beni - Félix Kabange promet de soutenir les initiatives locales des jeunes de la majorité présidentielle

Le ministre a fait cette promesse ferme lors d'un entretien qu'il a eu avec les jeunes de cette partie du Kivu, dans l'Est de la RDC.

Au cours d'une audience qu'il a accordée à la Jeunesse de la majorité présidentielle de Beni, Félix Kabange Numbi promet de soutenir le processus de pacification de la ville de Beni. Cette ville fait face depuis des années à plusieurs problèmes sécuritaires, œuvre des forces négatives qui tuent et pillent la population.

Interpellés par cette situation qui bloque le développement de la ville de Beni , les jeunes de la majorité présidentielle de Béni du PPRD, BUREC,MSR,CCU,ECT mènent un plaidoyer auprès des différents membres du gouvernement pour proposer des pistes de solutions à la pacification de la ville de Beni. Cette délégation conduite par le président de la jeunesse de l'ECT-Beni, Confi Aksanti, a été reçue le mercredi 26 juillet par le ministre de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi Mukwampa.

Au menu de l'entretien : la situation socio- sécuritaire de Béni et proposition d'un projet de développement pour la ville de Béni. « Nous sommes venus à Kinshasa dans une mission de plaidoyer auprès des membres du gouvernement et nous avons trouvé utile de rencontrer Félix Kabange Numbi, ministre de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville afin qu'il puisse nous aider dans le lobbying pour nous permettre d'atteindre tous les niveaux décisionnels du pays pour amener partout notre message de paix".

Confi Aksanti a, par la même occasion, remis au ministre Félix Kabange Numbi un projet de développement pour la ville de Beni. Ledit projet vise l'aménagement et la rénovation de la ville de Beni. Il prévoit notamment la construction du stade de Beni, la construction d'un musée en mémoire des illustres disparus et victimes des massacres, l'assainissement de la ville de Beni, la réhabilitation des ronds-points et des monuments, la création d'une bibliothèque publique.

Après avoir suivi attentivement ces jeunes de la majorité présidentielle de Beni, le ministre de l'Aménagement du Territoire et Rénovation de la ville leur a rassuré de son soutien et promet d'être leur interlocuteur auprès du chef de l'État :" Je vais expliquer au chef de l'État ce que vous faites. Nous ne devons pas vous lâcher. Je vous demande de ne pas regretter le risque que vous avez pris en venant à Kinshasa pour parler de la paix. Soyez rassurés que je prierai pour vous parce que moi je fais la politique avec Dieu ".