Congo-Brazzaville: Agro-industrie - Eco-Oil énergie à la quête d'une meilleure expertise

La Société Eco-Oil énergie a ouvert, le 25 juillet à Brazzaville, un atelier au profit de ses travailleurs. Objectif : identifier les anomalies et cerner la problématique en vue d'apporter des solutions idoines et de donner à l'entreprise les chances de mieux relever les défis du développement.

Animée par le consortium ACG-Wassi, composé d'experts africains, cette formation placée sous la direction du président directeur général de la société, Wilfrid Etoka, a réuni les cadres et agents évoluant dans l'ensemble des départements qui composent cette société.

Pendant quatre jours, ces experts travailleront avec les cadres et agents des finances ; de la logistique ; du commerce ; des ressources humaines ; de la communication et bien d'autres services, de manière à cerner les goulots d'étranglement qui empêchent l'épanouissement de la société.

Avec l'aide des cadres maison, ces techniciens devront, non seulement faire le diagnostic organisationnel sur la société, mais aussi et surtout identifier et ajuster la vraie problématique, en tenant compte des attentes de la société.

« Le but de cet atelier de formation est d'aller en profondeur afin de bien comprendre les attentes d'Eco-Oil énergie. La société a déjà un projet important sur le terrain, et a besoin d'être accompagnée en vue de capitaliser ses acquis, question de lui permettre d'aller de l'avant », a précisé la cheffe de la délégation de ce consortium, Sophie DAGO.

A l'issue de cette session de formation, en fonction des défaillances et/ou des manquements identifiés, ces experts feront des propositions concrètes, mais aussi adopteront des recommandations pour lesquelles la société devra mettre en œuvre, afin de lui permettre de mieux s'organiser tant à l'interne qu'à l'externe.

En sollicitant l'expertise du consortium ACG-Wassi, présent en Afrique de l'ouest et du centre depuis 15 ans, la vision d'Eco-Oil énergie est de mieux affûter ses armes en vue de garantir des perspectives meilleures, à court, moyen et long terme, conformément à sa feuille de route dont l'exécution l'aidera à devenir leader dans l'agro-industrie en Afrique et de par le monde.