Ile Maurice: Trou-d'Eau-Douce - Les réparateurs de bateaux rament

En ce moment, père et fils se concentrent sur lui. «Nou pé réfer bato là parski boukou kitsoz ine pouri ladan. Nou pa pé azout okenn ekipman modern, nou pé zis sanz diboi kot bizin», explique le quadragénaire. D'ailleurs, poursuit-il, «c'est notre authenticité qui nous démarque des autres réparateurs de bateaux». «Séki nou fer, lot plas pa pu gagné ek akoz samem nou finn kontign travay ek gard nou bann klian», dit-il avec fierté. Néanmoins, confie Miko, le travail n'est plus comme avant à cause des nouvelles technologies. «Ena boukou dimounn ine koumans fer bato fib. Li pli modern ek fasil pu servi. Ena boukou kompétisyon déor.»

C'est dans leur atelier, Chantiers Lavalle, situé sur la route principale de Trou-d'Eau-Douce que les réparateurs entament leur «relooking». Pour les Didier, ce travail est non seulement un gagne-pain mais aussi une tradition familiale qu'il faut honorer aussi longtemps que possible.

Ce sont leurs grands-parents qui les ont initiés à ce métier. Celui qui consiste à réparer des bateaux. Désormais, c'est Edward Elysee Didier, 77 ans et ses fils, Miko et Steven, qui s'emploient à redonner vie aux vieilles carcasses de bateaux.

