Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce vendredi 28 juillet 2017

Les propos de Nawaz Ibrahim ont été mis en doute le jeudi 27 juillet. L'ancien Chambers Manager de Me Rex Stephen a été entendu devant la commission d'enquête sur la drogue. Il a principalement dû s'expliquer sur les Rs 1,5 million en espèces remise au bureau de ce dernier en avril 2017, mais également sur la connexion entre Mes Raouf Gulbul et Rex Stephen.

Que la State Trading Corporation conteste la sentence arbitrale ou non, les intérêts à payer s'accumulent pour l'État. Outre les Rs 4,6 milliards dont les contribuables devraient s'acquitter en vertu de la décision du Singapore International Arbitration Centre, on évoque des intérêts de Rs 500 000 par jour. Depuis le 6 juin, cette somme a atteint les Rs 25 millions...

