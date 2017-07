Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - Plum LLP avait accepté la vente à Rs 4,3 Mds

Voilà qui devrait encore moins dissiper le flou. Initialement, Plum LLP avait accepté de racheter les actions de Britam Kenya pour Rs 4,3 milliards. Révélations de Vishnu Lutchmeenaraidoo lors de son audition devant la commission d'enquête sur la vente des actions de Britam, ce jeudi 27 juillet.

Selon le ministre des Affaires étrangères, qui occupait alors le portefeuille des Finances, c'était lors d'une réunion, le 16 novembre 2015. «My Permanent Secretary met with Peter Munga who was leading the negociations for the sale, around the 16th of november 2015.» Au dire du ministre Lutchmeenaraidoo, Peter Munga, Chairman d'Equity Bank, à laquelle est affiliée Plum LLP, aurait accepté de débourser les Rs 4,3 milliards pour les actions de Britam Kenya.

Dans ce cas, pourquoi la vente a-t-elle été conclue à Rs 2,6 milliards ? Vishnu Lutchmeenaraidoo n'a pu répondre à cette question. La réponse serait peut-être à chercher du côté de Peter Munga, a-t-il laissé entendre. Ce dernier, estime le ministre, est une pièce maîtresse dans toute cette affaire.

L'homme d'affaires kenyan s'est rendu à Maurice à deux reprises entre novembre 2015 et mars 2016. «Peter Munga was in Mauritius on the 14th of November 2015, and again on the 8th of March the following year», a révélé Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Pendant son intervention, Vishnu Lutchmeenaraidoo a également laissé entendre qu'à son retour de voyage, le 10 février 2016, il a effectué un va-et-vient à l'hôpital et a subséquemment été «removed» du ministère des Finances. Il n'a pu ainsi assurer le suivi de la vente.

«Il faut savoir qui porte le chapeau dans cette affaire», a martelé le ministre des Affaires étrangères.