Congo-Kinshasa: Le film « tribunal sur le Congo » projeté pour la première fois à Goma

Ce film relève également la complicité de certaines multinationales avec l'Etat congolais dans l'exploitation des ressources naturelles à l'Est de la RDC et préconise des solutions pour mettre fin à l'impunité dans la région.

«Le moment le plus émouvant pour moi est celui qui relate et visualise le massacre de Mutarule, commis par les hommes armés qui demeurent jusque-là inconnus. Ces personnes ont été tuées en présence de la police nationale congolaise mais aussi suite à l'inaction de l'Etat», a estimé un habitant de Goma qui a assisté à la projection du film.

Ce film retrace les causes de l'instabilité à l'Est de la RDC dont l'incapacité de l'Etat congolais à assurer la protection des populations dans les différents massacres perpétrés dans cette partie de la RDC.

