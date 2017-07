Cameroun: L'hôpital de district de la cité des palmiers s'ouvre au public et célèbre son personnel

Depuis le 24 jusqu'au 28 juillet 2017 se tiennent des journées portes ouvertes qui seront bouclée par une grande fête pour tout le personnel de l'hôpital de district de la cité des palmiers

Le Cameroun depuis un certains temps a mal à sa santé à cause de nombreuses affaires et scandales qui plombent le quotidien de ce secteur d'activité. Mais dans la région du littoral, l'hôpital de district de la cité des palmiers semble être l'exception.

Ayant vu le jour en 1990 en qualité de dispensaire, il a été érigé en hôpital de district en 1995 et allant de performances en performances il commence à devenir une référence en terme d'accueil et surtout de prise charge dans la région du littoral : les chiffres parlent d'eux même. Situé dans l'arrondissement de douala 5è, cette formation sanitaire est encore mal connue du grand public malgré ses performances et son évolution.

C'est sur cette base que le directeur de cet hôpital le Dr Zam Ngono et toute l'équipe dirigeante de l'hôpital ont eu l'idée avec le conseil d'administration d'organiser des journées portes ouvertes. premières du genre pour cet hôpital bientôt trentenaire, Celles-ci sont placées sous le thème « la qualité de service pour le bien être des patients » et permettront aux personnel de l'hôpital de district de la cité des palmiers de s'ouvrir au public en donnant plus d'informations sur la vie et les activités de cet établissement hospitalier.

Les populations de douala 5è et ses environs pourront durant ces journées s'imprégner des différentes prestations que fourni cet hôpital ainsi que des différentes mutations qu'on connu ce dernier toujours en cours de mutations

Parmi les prestations spéciales pour ses journées portes ouvertes, le Dr Mbilongo, coordonateur de ces journées précise que les visiteurs auront droit aux consultations gratuites, un carnet de consultation gratuit, des dépistages gratuits contre des maladies telles que le VIH /SIDA la tuberculose, l'hypertension artérielle, à des spécialistes disponibles et plusieurs autres prestations à des couts réduits.

D'autres parts pour cette première édition des journées portes ouvertes à l'hôpital de district de la cité des palmiers le personnel sera à l'honneur. Il s'agit ici de tous ceux qui auront contribué à la construction de cet idéal qu'est l'hôpital de district de la cité des palmiers même ceux déjà en retraite. Ainsi ce sont au total 26 collaborateurs tous services confondus qui recevront des médailles d'honneurs du travail.