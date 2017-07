Madagascar: Sécurisations des vacances - Quatre cents arrestations policières à Tana

Dans les arrondissements policiers d'Antananarivo et les commissariats centraux de Tana ville, l'Avaradrano ainsi que l'Atsimondrano ont traité quatre cent quarante-cinq affaires de la mi-juin jusqu'au 20 juillet. Le dispositif mis en place au cours de cette période ne semble pas pour autant avoir empêché des braquages de se commettre dont l'un des plus graves vient d'être commis à Andraisoro avant-hier. Un marchand ambulant a été froidement abattu par un gang lors d'une série de hold-up de magasins.

Une grenade a été retrouvée au début de ce mois sur un ressortissant chinois âgé d'une vingtaine d'années qui allait embarquer sur un vol de la compagnie Air Madagascar pour Morondava. L'explosif a été découvert lorsque son bagage à main a été passé au scanner puis fouillé. Poursuivi pour atteinte à la sûreté aéroportuaire, il a été placé en détention préventive à la maison centrale d'Antanimora trois jours plus tard. L'engin est couvert d'écrous, collés sur toute la paroi comme s'il a été préparé par un psychopathe pour que les débris fassent le plus grand nombre de victime.

Du fil à retordre. Les forces de police frappent d'une main de fer en cette période de vacances. Depuis mi-juin, plus de quatre cents arrestations ont été effectuées à Tana et vingt-neuf suspects ont été jetés en prison pour grand banditisme.

