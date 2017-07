Sénégal: Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr - Une histoire qui se confond avec celle de la gauche sénégalaise

Bassirou Sarr, le leader du parti And Jarigne Sénégal, une des composante de la coalition Pôle Alternative /3 éme Voie, conduite par l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise Cheikh Tidiane Gadio, est une figure de la gauche de notre pays.

L'ancien administrateur général d'Aj/Pads a été de tous les combats pour l'instauration de la démocratie au Sénégal.

Ne vous y trompez pas, derrière les différentes déclinaisons de son patronyme, se cache la même et unique personne, Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr. Serigne Bass pour les uns ou tout simplement Cheikh Bass pour les autres. L'intéressé sur le tard avec un point d'honneur, il revendique son appellation de baptême celui-là même que lui a donné son homonyme, le fondateur du quartier mouride de la capitale du Saloum.

C'est l'aboutissement de tout un parcours à la fois spirituel et politique pour cette figure emblématique de la gauche sénégalaise. Membre fondateur d'And Jef, Parti africain pour la démocratie nouvelle (Aj/Pads), Bassirou Sarr qui en constituait le quatuor avec Landing Savané, Mamadou Diop Decroix et Amadou Tidiane Guiro, s'est nourrit des préceptes du marxisme léninisme mâtinés par la suite de la pensée de Mao Tsé Toung.

Un engagement politique entamé durant ses études au lycée Gaston Berger de Kaolack, poursuivi à l'Université de Dakar. Un graal politique où fleurait bon la révolution prolétarienne, la lutte des classes et son corollaire tropical, le combat contre le néocolonialisme et la bourgeoisie compradore. Un art consommé de la dialectique que l'enfant de Kasaville propageait durant les vacances scolaires dans les usines et au sein de la paysannerie de la région de Kaolack, avec l'immense espoir du grand Soir.

Quelques années de clandestinité plus tard et une ouverture démocratique en 1982, avec le président Abdou Diouf, Aj/Pads est un parti légalement constitué, ambitionnant toujours de conquérir le pouvoir mais par la voie des urnes. Bassirrou Sarr et ses camarades, après des expériences plus ou moins heureuses de candidature à la présidentielle, sont à l'initiative du soutien au candidat Abdoulaye Wade en 2000. La victoire de ce dernier leur ouvre les portes du gouvernement.

Il est propulsé administrateur général du parti. Le 12 avril 2012, il claque la porte d'AJ/PADS à la suite d'une accumulation de frustrations consécutives à l'éclatement de cette formation politique avec le départ de Mamadou Diop " Decroix", partisan d'un rapprochement avec le régime libéral. Dans sa lettre de démission, il dit « assumer pleinement sa part de responsabilité dans les succès et dans les échecs durant les 38 ans de bons et loyaux services pour défendre les idéaux qui ont été à l'origine de ce cadre libérateur et porteur d'espoirs ".

Créant, dans la foulée, sa propre chapelle politique, And Jarigne Sénégal, il est aujourd'hui à la 5ème place sur la liste de la coalition, Pôle Alternatif 3ème Voie avec d'autres figures de la gauche comme le Dr Cheikh Tidiane Gadio, la sociologue Fatou Sow Sarr ou le maire de Sokone, Petit Guèye. Avec l'objectif certes revu à la baisse par rapport à ses rêves d'une révolution mais de créer une Assemblée nationale de rupture sur les missions législatives et de contrôle de l'action gouvernementale par le parlement.