Sénégal: Lansana Gagny Sakho - « Il y a une volonté politique manifeste de régler les problèmes d'eau dans le monde rural »

interview

Le directeur général de l'Office des forages ruraux (Ofor) affirme au cours de cet entretien que le gouvernement, à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, s'est engagé à apporter des solutions durables aux problèmes d'accès à l'eau des populations du monde rural.

C'était à l'occasion de la réception des forages et des châteaux d'eau dans les régions de Kolda et de Tambacounda.

Quel sera l'apport de ces ouvrages financés par l'Union Européenne dans la couverture des besoins en eau des populations des zones rurales de Kolda, de Tambacounda et de Sédhiou ?

Nous avons poursuivi l'inauguration des forages dans les régions de Kolda et de Tambacounda au profit des populations du monde rural. Ce sont des sites très importants, notamment Médina Pakane dans la commune de Médina Gounass, région de Kolda et sur le site de Touba Darou Salam dans la région de Tambacounda. Ce sont des ouvrages financés par l'Union Européenne qui vont couvrir les besoins d'au moins 6000 personnes supplémentaires. C'est une avancée significative en termes d'amélioration des conditions de vie des populations.

En effet, ce qui est en train d'être fait dans ces départements correspond à la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a recentré l'équité sociale au cœur de son système de gouvernance. Il avait tenu des promesses. Aujourd'hui, ces promesses sont en train d'être tenues comme l'accès à l'eau pour les populations du monde rural. Notre mission est de poursuivre la matérialisation de cette vision afin que l'accès à l'eau soit équitable pour tous.

Quels sont les impacts socio-économiques de ces ouvrages dans le monde rural ?

Le coût de réalisation de ces deux forages s'élève à 300 millions de francs Cfa. Nous cherchons, à travers ces ouvrages, à, d'une part, soustraire les femmes de la pénibilité liée à la recherche de l'eau et, d'autre part, à fixer des jeunes dans leur terroir où ils pourront s'adonner aux activités génératrices de revenus. Ces forages de Médina Pakane et de Touba Darou Salam sont financés par l'Union Européenne. Je voudrais, au nom du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur Mansour Faye, remercier l'Union Européenne. Le coût n'est jamais exorbitant lorsqu'il s'agit de construire des infrastructures pour fournir l'eau aux populations. Il y avait un déséquilibre. Nous sommes en train de corriger une injustice sociale. L'accès à l'eau ne doit pas être un luxe, ni un privilège. Nous allons accroître l'accès à l'eau dans les 18 mois à venir.

L'engagement des bailleurs est déterminant dans l'atteinte des objectifs...

L'engagement des bailleurs est manifeste. Leur contribution nous aide à avancer. Mais il y a surtout la volonté politique des pouvoirs publics qui est très importante. Il y a l'apport important de la Chine pour la réalisation de 250 forages. Actuellement, nous avons un taux d'accès de 30% à Kolda, nous voulons l'améliorer comme le veut le président de la République, son Excellence Macky Sall. Nous étions à Médina Pakane, à Touba Darou Salam et à Koumpentoum. Nous voulons apporter l'eau partout au Sénégal. Il y a une volonté politique et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui font confiance à la politique hydraulique du Sénégal.

La question ne se pose pas en termes de possibilité. Nous n'avons pas le choix. Lorsqu'on parle d'équité sociale, nous voulons que les citadins et les ruraux aient la même qualité de service de l'eau. Il y a un programme du gouvernement du Sénégal de réalisation de 281 forages. Ce programme est soutenu par la République Populaire de Chine. Je pense que si ce projet arrive à son terme, les pénuries seront un mauvais souvenir et les maladies diarrhéiques vont diminuer. L'objectif est d'arriver à un accès universel dans le monde rural.