Sénégal: Caravane Union Citoyenne "Bunt-Bi" à Tamba - Mettre fin au déséquilibre spatial

Il y a un Sénégal de Dakar où le moindre manquement est revendiqué avec véhémence et celui des profondeurs où il n'y a ni eau ni électricité.

C'est pourquoi Théodore Chérif Monteil, la tête de liste nationale de l'Union Citoyenne "Bunt-Bi" en caravane citoyenne à Tambacounda, a demandé aux citoyens d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés comme leur candidate titulaire Diariétou Ba qui vivent leur réalité pour soutenir leurs aspirations profondes et les faire sortir de l'ornière.

En caravane citoyenne à Tambacounda, Théodore Chérif Monteil, la tête de liste nationale Union Citoyenne "Bunt-Bi", a souligné qu'après l'ouverture de la campagne électorale pour ses élections législatives par Kaolack, la première activité a été de sillonner dans cette région du Saloum, le département de Guinguinéo.

Ensuite les rôles ont été partagés avec le président du parti El Hadji Ibrahima Mbow qui s'est orienté vers l'Est, le Nord du pays et moi-même tête de liste, les routes du Sud-Est et le centre du pays. Nous avons fait le Saloum, Birkilane, Kaffrine, Malème Hodar, Koungheul. Ensuite nous sommes passés par Tambacounda.

Ici on a eu droit à un accueil chaleureux minutieusement préparée par notre candidate titulaire Diariétou Ba. Ensuite c'est le départ pour Linkery carrefour à la frontière entre le Sénégal et la Guinée, a raconté M. Monteil. "Pour cette randonnée à travers le pays profond, notre constat est amère: le Senagal est divisé en deux", a indiqué ce dernier. Il y a le Sénégal de Dakar avec ses commodités, son extrême développement avec des citoyens qui déversent leur mouvement d'humeur pour tout manquement ou astreinte.

Il y a le Sénégal des réalités profondes où vivent les gens que nous avons visités à Dianké Souf dans le Maléme Hodar et à carrefour Linkery dans le département de Vélingara. Ce que nous avons vu est simplement terrifiant; on ne peut se réveiller à Dakar et se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent sans eau, sans électricité et sans aucune sécurité. Ce sont vraiment des gens laissés à eux-mêmes, selon le constat de M. Monteil. L'Union citoyenne pense qu'il faut réfléchir profondément sur le Sénégal que l'on veut bâtir. On peut continuer à voir un Sénégal de Dakar et le vrai Sénégal, celui des réalités profondes qui est exécrable et où les gens vivent comme si l'on était encore au 17ème siècle.

A Tambacounda, c'est le même mot d'ordre. Selon la tête de liste de l'Union citoyenne, pour avoir une Assemblée nationale représentative du peuple sénégalais qui va apporter une contribution qualitative au service du peuple sénégalais, il ne faut pas choisir ceux qui sont des partis politiques ou choisis par ces derniers ou par le président de la République. Comme c'est le cas pour ceux qui nous dirigent.

Que les candidats soient choisis par les Sénégalais comme le cas de Diariétou Ba qui est la tête de liste de Tambacounda, a plaidé M. Monteil. Cette native de Tambacounda qui vit avec les Tambacoundois et ne quittera pas Tambacounda pour aller s'installer à Dakar comme c'est le cas pour la plupart des élus. Elle va à l'Assemblée nationale pour représenter Tambacounda et le Sénégal dignement.