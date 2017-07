Sénégal: Aminata Angelique Manga, Bby - « La page de l'opposition est tournée dans le Mof-Awi »

Leader au sein de l'Apr et de la coalition « Benno Bokk Yaakaar », Aminata Angélique Manga a déclaré, dimanche dernier, à Enampor, que la page de l'opposition est tournée dans le royaume du Mof-Awi, qui est situé dans la sous-préfecture de Nyassia, département de Ziguinchor.

Aminata Angélique Manga a souligné que « le royaume du Mof-Awi a toujours été dans l'opposition, mais ce n'est plus le cas ». A l'en croire, les populations de la commune d'Enampor, qui se trouve au cœur du Mof-Awi, ont plébiscité les actions et le bilan du président de la République, Macky Sall. La directrice générale de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac) a révélé n'avoir jamais eu de déception dans le royaume du Mof-Awi depuis qu'elle s'est engagée en politique au niveau du département de Ziguinchor.

La patronne de l'Anrac, qui s'exprimait lors d'un meeting à Enampor, chef-lieu de la commune éponyme, a attesté que, par la grâce de Dieu et le soutien inconditionnel des populations locales, l'Apr et Bby ont toujours gagné les élections dans le royaume du Mof-Awi, espérant que cette fois-ci encore elle sera honorée avec sa coalition, en tant qu'originaire du royaume. D'autant plus qu'à son avis, le chef de l'Etat y a fait des actions exceptionnelles. « Pour la première fois de l'histoire, le royaume du Mof-Awi vient d'avoir une ambulance médicalisée toute neuve, alors que nous savons déjà que la route pose problème. Et quand il s'agissait d'évacuer les populations malades vers les hôpitaux de Ziguinchor, c'était un casse-tête ».

C'est pourquoi elle estime que les populations du royaume du Mof-Awi vont rendre « un hommage appuyé et mérité » au président Macky Sall, en votant massivement pour la liste de « Benno », dimanche prochain. Elle n'a pas manqué de demander à l'ensemble des populations sénégalaises d'aller retirer leurs cartes d'électeur et de ne pas attendre la dernière minute pour se ruer vers les commissions administratives de distribution.