Sénégal: Pape Ibrahima Diagne - « Le président Sall sait répondre aux aspirations du citoyen moyen »

interview

Tout le monde a reconnu qu'il a joué un rôle important dans le dénouement heureux du dossier des démolitions de la cité Tobago. Le Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne est revenu sur les péripéties de sa médiation qui entre dans sa mission de chef de la collectivité lébou.

Comment le Grand Serigne de Dakar s'est retrouvé facilitateur dans le dossier de Tobago ?

Dans ma responsabilité de chef coutumier, chef supérieur de la Collectivité Lébou, ma première mission, c'est de faire de telle sorte que règne la paix dans tout le territoire du Cap-Vert. Je dois apporter assistance à toute personne en difficulté et faire de telle sorte que toute personne se réveillant à Dakar puisse avoir toutes les commodités pour un séjour tranquille dans cette ville paisible. Cela relève de mes compétences et obligations, lorsqu'il y a des problèmes graves de cette nature ou comme des inondations, des calamités, de disparition de pêcheurs en mer, etc. de contribuer à la résolution du problème, de jouer le rôle de facilitateur. Voilà ce que j'ai fait dans le dossier de Tabago.

Comment vous avez été saisi ?

Je n'étais pas à Dakar à l'époque. C'est donc depuis l'étranger où je me trouvais que j'ai été saisie par les autorités coutumières de Dakar pour m'informer de la démolition de plusieurs maisons dans la commune de Yoff. Ces responsables m'ont aussi annoncé qu'ils sont déjà entrés en contacts avec les autorités coutumières de Dakar pour voir quelles sont les solutions à ce problème social. J'ai demandé à tous les dignitaires qui prenaient part à une réunion sur la question de surseoir à toute action en attendant mon retour à Dakar.

Je dois les remercier ici car ils ont eu l'amabilité d'accepter de suivre mon conseil. Dès mon arrivée à Dakar, tard dans la nuit, j'ai foncé directement sur le site pour constater la situation. Le lendemain et le surlendemain de mon arrivée, je suis retourné pour me faire une idée claire avant de rencontrer d'abord les dignitaires de la collectivité. La première question que je leur ai posée c'est de savoir quel est le niveau de leur implication dans ce dossier. Fort heureusement, il s'est avéré qu'il n'existait presque pas de dignitaire impliqué. C'est par la suite que j'ai décidé de prendre contact avec le Collectif avec qui je suis retourné sur le site pour faire l'état des lieux.

Comment avez- vous convaincu le président Sall ?

Après avoir rendu grâce à Dieu, je dois remercier fortement le président Macky Sall car j'ai eu une oreille attentive de sa part. J'associe à ces remerciements son Premier ministre et son gouvernement qui ont fourni une collaboration efficace dans la gestion du dossier Tobago.

Je peux dire que je n'ai jamais vu une telle marque de générosité de la part d'un président de la République dans ce domaine précis. Il y a eu beaucoup de problèmes sur lesquels il est inutile de revenir ici. Ce qu'il faut retenir pour l'apprécier positivement, c'est que nous avons aujourd'hui un président de la République qui prête une oreille attentive aux problèmes des Sénégalais.

J'ai eu affaire avec un homme très honnête, généreux qui cherche toujours à mettre ses compatriotes dans les conditions les meilleures. Il faut reconnaître que Tobago n'a aucun document administratif d'existence légale. Mais lorsque j'ai rencontré le président de la République, je lui avais dis que c'était à lui d'aider ce qui sont dans des calamités, des difficultés, dans les inondations, etc.

Or, aujourd'hui, il y a d'honnêtes compatriotes qui, dans l'ignorance et l'innocence, ont acquis des parcelles mais à la sueur de leur front. Ils ont mis toutes leurs économies pour acquérir un toit pour se retrouver au finish avec tout leur espoir détruit. Le président de la République très sensible à la peine de ces compatriotes après nous avoir écoutés, a pris le temps nécessaire pour mûrir ce projet de recasement. Il a jugé nécessaire de venir en aide à ces honnêtes citoyens en leur trouvant un nouveau site de relogement.

Même la politique de l'État reconnait le besoin de toit pour les pères de famille. Heureusement que le chef de l'État l'a si bien compris qu'il a lancé un ambitieux programme de logement sociaux en faveur des Sénégalais. Pour la communauté lébou de la région du Cap-Vert, nous remercions infiniment le président Macky Sall à qui nous souhaitons une longue vie et encore plus de succès à la tête du pays.

Il répond aux aspirations des Sénégalais surtout du citoyen lambda comme c'est le cas avec les victimes de la cité Tobago. Il faut le dire, avec le président Sall, c'est une prise en compte plus accrue du citoyen lambda, du citoyen moyen, qui n'est pas un bourgeois. Cela se manifeste dans tous les secteurs, la santé, l'éducation, le monde rural, tl'électrification, l'hydraulique, etc.