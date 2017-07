Photo: rfiafrique

Des Sénégalais devant un bureau de vote de Dakar.

Le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) ne compte pas jouer les seconds rôles lors des Législatives prochaines.

Le coordonnateur, Ibrahima Diop, l'a rappelé, hier, à l'occasion des visites à domicile organisées dans la commune de Golf Sud au cours desquelles il a dénoncé les manquements liés au retrait des cartes d'électeur.

Après quinze jours de campagne rythmés par des caravanes, des meetings et des visites à domicile, le Comité électoral du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) tire un bilan satisfaisant. Ledit parti qui s'emploie à restaurer les valeurs, l'éthique et la vérité, n'entend pas jouer les secondes rôles lors de ces législatives. Le coordonnateur communal de Golf Sud, Ibrahima Diop, l'a rappelé, hier, à l'occasion d'une rencontre avec ses militants et sympathisants. « La politique de promesses n'a plus de chance de prospérer. Aujourd'hui, les Sénégalais commencent à se démarquer de cette politique politicienne.

C'est pour ces raisons que la proximité a été mise au cœur des stratégies de campagne du Pur », a indiqué le coordonnateur qui s'est réjoui de l'adhésion en masse de militants et sympathisants à la vision déclinée par ce parti. Aussi, a-t-il rappelé les cinq axes de son programme. Le rééquilibrage des Institutions de bonne gouvernance, la solidarité et la réduction des inégalités sociales, le développement et la régulation de l'économie, l'adéquation éducation-insertion-emploi et enfin, l'environnement et le développement durable constituent ces différents axes.

Evoquant les difficultés de la banlieue, le futur député a prôné la proximité entre les élus et les populations. D'où l'intérêt de modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. « Il nous faut des députés incorruptibles, proches des populations et qui vivent leurs préoccupations au quotidien », a-t-il souligné. Non sans réaffirmer que la victoire sera du côté du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) au soir du 30 juillet prochain. Toutefois, Ibrahima Diop a estimé que l'Etat doit prendre toutes ses responsabilités pour respecter scrupuleusement tout le processus électoral.

« C'est une bombe sociale de constater que malgré les milliards débloqués pour la confection des cartes d'électeur, le retrait de celles-ci devient un véritable casse-tête pour les Sénégalais. Ce n'est pas normal », a dénoncé le responsable du Pur. Définissant la politique comme un système de gestion de l'intérêt général, Ibrahima Diop reste confiant qu'avec l'arrivée de son parti à l'Assemblée nationale, « la politique se fera autrement ».