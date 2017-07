Sénégal: Daouda Mané - Le mal sénégalais

Photo: rfiafrique

Des Sénégalais devant un bureau de vote de Dakar.

Dès dimanche, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale qui constitueront la 13è législature, après 21 jours de campagne électorale. Celle-ci a été marquée, certes, par quelques actes de violence, mais aussi et surtout - ce qui est à saluer -, par des civilités et des discours qui ont séduit plus d'un.

Toutefois, certains discours sont hors contexte. On confond élections législatives et élection présidentielle. On promet de changer de régime, de construire des routes, de lancer des programmes, tutti quanti. Or, la mission du député est de voter des lois « fouiller dans la gestion du gouvernement et de l'interpeller quand il le faut, constituer des commissions d'enquête, adresser des questions orales, écrites et d'actualité au gouvernement qui est obligé de répondre », pour reprendre les mots de Me El H Diouf.

Ces élections ont une autre particularité : 6,250 millions d'électeurs inscrits, 5,5 millions de cartes produites, 3,2 millions de cartes retirées, soit 70,36 %. Autrement dit, il reste 700.000 cartes d'électeur à imprimer. Suffisant pour que les opposants et personnalités de la société civile réclament la tête du ministre de l'Intérieur. Il faut le reconnaître, 700.000 cartes non imprimées, c'est beaucoup. Ces citoyens ont droit à leur carte afin d'exercer leur droit de vote.

Mais, c'est le nombre de cartes non retirées qui est inquiétant : 2,3 millions au moment où le nombre de commissions a augmenté de 864, passant de 500 au départ à 1.364. L'on me dira que nombreux sont les inscrits qui ont cherché à avoir leur carte, valsant d'un lieu à un autre, sans la trouver. Je l'admets, car j'en ai vu plusieurs. Parmi eux, certains se sont inscrits depuis 6 mois, voire plus.

Cependant, ils sont aussi légion ceux qui ont la paresse d'aller récupérer leur carte ou attendant toujours le dernier moment. La preuve, le taux de retrait a été récemment boosté grâce à l'engagement de quelques leaders politiques qui incitent les inscrits à aller retirer leur carte, mais également aux commissions itinérantes qui vont les trouver chez eux ou dans leurs lieux de rencontre habituels comme les marchés hebdomadaires, etc.

Le Sénégalais, c'est connu, attend toujours le dernier moment pour réagir, créant souvent un rush pourtant évitable. Un mal bien sénégalais. Sûr et certain qu'on assistera à de telles scènes ces trois ou quatre derniers jours.