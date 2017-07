Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - Propos contradictoires de Lutchmeenaraidoo

Quelles sont les vraies responsabilités du ministère des Finances dans la vente des actions de Britam Kenya ? L'ancien ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a tenté, jeudi 27 juillet, de faire la lumière sur cette partie du deal devant la commission d'enquête sur Britam. Cependant, ses versions demeurent contradictoires.

Son argument principal : «Il faut trouver comment l'offre de Plum LLP est passée de Rs 4,3 milliards à Rs 2,6 milliards». Vishnu Lutchmeenaraidoo affirme que du temps où son ancien ministère (NdlR, celui des Finances) était toujours impliqué dans les négociations, soit jusqu'en novembre 2015, l'offre de Plum LLP était toujours de Rs 4,3 milliards. Il a affirmé que le Permanent Secretary (PS) posté à son ancien ministère s'était envolé pour le Kenya pour une réunion avec l'acheteur, le 16 novembre 2015.

Pourtant, lors d'une communication envoyée à ses actionnaires (NdlR, qui d'ailleurs est disponible en ligne) le 30 juin 2016, Plum LLP avait remercié le ministère des Finances «for agreeing to the Proposed Acquisition». Par ailleurs, une lettre du 12 janvier 2016 est aussi adressée au Financial Secretary du ministère des Finances, Dev Manraj... Ce qui jette le doute sur la version de l'ex-Grand argentier.

«In particular, the National Treasury Kenya has formally expressed their appreciation to the ministry of Finance Mauritius for agreeing to the Proposed Acquisition.» Extrait de la communication envoyée du 30 juin 2016 de Plum LLP. Cette lettre, bien qu'elle ne fasse aucune mention du montant de la vente, laisse entendre que le deal a été conclu entre le ministère des Finances mauricien et celui du Kenya. Elle prend à contre-pied, donc, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui a affirmé que son ministère n'était plus impliqué une fois son PS rentré du Kenya, en novembre 2015. L'extrait de la communication de Plum LLP laisse, donc, entendre que c'est le ministère des Finances qui avait «agree to the Proposed Acquisition».

Autre fait surprenant : alors que Vishnu Lutchmeenaraidoo soutient que le ministère des Finances n'avait plus rien à voir avec les négociations du deal Britam depuis novembre 2015, le Financial Secretary de ce ministère, Dev Manraj, avait reçu une lettre (NdlR, dont nous détenons une copie) de l'acheteur, en janvier 2016.

Cependant, Vishnu Lutchmeenaraidoo a admis que les 9 et 11 décembre, le Cabinet Secretary kenyan a été en correspondance avec le Financial Secretary. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le 12 janvier 2016, le Managing Director de Britam, le Dr Benson Wairegi, s'est adressé une nouvelle fois à Dev Manraj dans une lettre. Il lui a demandé, cette fois-ci, une réunion pour la finalisation des discussions. Dans les milieux de la transaction, on laisse entendre que c'est le même PS du ministère des Finances, ayant travaillé aux côtés de Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui s'était rendu à cette réunion du 15 février.

Peter Munga se mure dans le silence

Il a été dépeint comme une pièce maîtresse du «deal» Britam par Vishnu Lutchmeenaraidoo. Peter Munga, représentant à l'acheteur durant les négociations, serait plusieurs fois venu à Maurice, selon l'ex-ministre des Finances. Cependant, il affirme que le «Permanent Secretary» de son ministère n'a jamais rencontré Peter Munga durant ses déplacements à Maurice.

«L'express» a sollicité ce dernier, mais il a laissé entendre que nous nous trompions de Peter Munga. Et ce, après avoir affirmé être l'acheteur des actions de Britam. Ce n'est que lorsque «l'express» lui a posé des questions qu'il a décidé de dire que ce n'était plus lui. Pourtant, la photo qui accompagne le numéro de téléphone sur son site en ligne correspond bien à celle du Peter Munga, qui a mené les négociations sur Britam Kenya.