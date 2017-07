Ile Maurice: Catamaran party - Le jockey Muzi Yeni saisit la Cour suprême pour rentrer chez lui

Muzi Yeni est bien décidé à rentrer chez lui, en Afrique du Sud. Et cela, malgré l'interdiction de quitter le pays émise par le bureau du Premier ministre. Il a d'ailleurs saisi la justice. L'affaire sera appelée, ce vendredi 28 juillet, devant un juge siégeant en référé.

La décision du bureau du Premier ministre a trait à la présence du jockey, embauché par l'écurie Maingard, le 17 juin, pour piloter ses chevaux, sur un catamaran en compagnie de deux autres jockeys, Brandon Lerena et Raymond Danielson, ainsi qu'un bookmaker, le 28 juin.

Alors que Brandon Lerena et Raymond Danielson ont écopé chacun de trois mois de suspension par le Mauritius Turf Club (MTC), aucune sanction n'a été prise contre Muzi Andile Yeni. Ayant perdu son emploi, il avait décidé de quitter Maurice, le 30 juin.

Toutefois, le bureau du Premier ministre a logé une objection de quitter le pays contre lui. Le jockey a porté l'affaire en référé. Il veut que l'objection du bureau du Premier ministre soit annulée et qu'il soit autorisé à rentrer chez lui.

Le Sud-Africain dit être sans emploi depuis qu'il a été renvoyé. Il soutient n'avoir aucune source de revenu ni de domicile fixe. Grâce à un bon samaritain, il a trouvé un toit.

Il a retenu les services de Me Arassen Kallee, avocat, et Me Doorgacharun Luchmun, avoué. Cette motion est dirigée contre le secrétaire permanent du bureau du Premier ministre, le commissaire de police, la Gambling Regulatory Authority, le bureau des passeports et le Directeur des poursuites publiques. Et cela, en présence du MTC et de la Mauritius Revenue Authority.